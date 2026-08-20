Mercato féminin : l’Ivoirienne Habibou Ouédraogo rejoint l’OM

L’Olympique de Marseille a recruté l’internationale ivoirienne Habibou Ouédraogo, 24 ans, en provenance de l’ASEC Mimosas. L’attaquante sort de trois saisons comme meilleure buteuse du championnat ivoirien.

L’Olympique de Marseille a officialisé le 11 août l’arrivée de l’attaquante internationale ivoirienne Habibou Ouédraogo, en provenance de l’ASEC Mimosas. Âgée de 24 ans, elle rejoint l’équipe féminine dirigée par Nicolas Chabot pour découvrir le championnat de France.

Née le 18 février 2002, Habibou Ouédraogo porte les couleurs de la Côte d’Ivoire depuis 2025, précise l’OM. Son parcours l’a également conduite au Burkina Faso, où elle a évolué au Danta AC à partir de 2021, mais sa nationalité sportive est ivoirienne.

L’attaquante quitte l’ASEC après trois saisons durant lesquelles elle a terminé trois fois meilleure buteuse du championnat. Elle a inscrit 40 buts lors de l’exercice 2025-2026, selon l’OM et le club abidjanais.

Avec l’ASEC, elle a remporté deux titres consécutifs de championne de Côte d’Ivoire, et non trois. Elle a aussi participé au titre de championne de la zone UFOA-B et au parcours du club jusqu’à la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF en 2025.

Habibou Ouédraogo avait commencé sa formation à la JFC Marcory avant de rejoindre le Danta AC. Revenue en Côte d’Ivoire en 2023, elle a remporté la Coupe nationale avec l’Inter d’Abidjan en inscrivant un doublé en finale, puis s’est engagée avec l’ASEC Mimosas la même année.

Sa saison continentale 2025 lui a valu le trophée de meilleure joueuse de la Ligue des champions féminine de la CAF. L’ASEC la présente également comme la meilleure joueuse du tournoi UFOA-B 2025, deux distinctions qui ont accompagné sa régularité dans le championnat ivoirien.

L’OM décrit une attaquante polyvalente et athlétique, capable d’attaquer la profondeur, de conserver le ballon dos au jeu et d’apporter une présence dans la surface. Son recrutement doit offrir une option supplémentaire au secteur offensif marseillais.

Ni l’Olympique de Marseille ni l’ASEC Mimosas n’ont communiqué la durée du contrat, le montant du transfert ou le numéro de maillot de la joueuse dans leurs annonces officielles.