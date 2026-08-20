Real Madrid: José Mourinho pousse Raúl Asencio vers la sortie

Indésirable dans les plans de José Mourinho, Raúl Asencio pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le technicien portugais aurait prévenu le défenseur espagnol qu’il disposerait de peu de temps de jeu sous ses ordres, poussant son entourage à lui chercher une nouvelle destination.

Raúl Asencio pourrait vivre ses dernières semaines sous le maillot du Real Madrid. Selon José Félix Díaz, rédacteur en chef d’AS, José Mourinho aurait directement échangé avec le défenseur de 23 ans pour lui faire savoir qu’il ne figurait pas parmi ses principales options pour la saison à venir.

Face à cette situation, Jorge Mendes, l’agent du joueur, s’activerait pour lui trouver un nouveau point de chute. De son côté, le Real Madrid serait disposé à étudier un départ, mais aucune proposition concrète n’aurait encore été transmise au club.

Une blessure qui complique le dossier

Le dossier est d’autant plus délicat que Raúl Asencio est actuellement touché à la cuisse. Cette blessure ralentit les éventuelles négociations et limite les possibilités de transfert à court terme. Le Real Madrid comme l’entourage du joueur doivent donc patienter avant d’envisager une issue définitive. La situation pourrait évoluer dans les prochains jours, en fonction de l’état physique du défenseur et des opportunités qui se présenteront sur le marché.

Après avoir intégré l’équipe première madrilène, Asencio pourrait ainsi être contraint de poursuivre sa carrière loin de la capitale espagnole. Pour l’heure, son avenir demeure en suspens.