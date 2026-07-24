Alexandra Rosenfeld sous le choc : ses filles ont côtoyé deux animateurs mis en examen pour agressions sexuelles

Le Sud-Ouest de la France est secoué depuis fin juillet 2026 par une affaire judiciaire particulièrement grave impliquant deux employés du centre aéré Mouriscot à Biarritz. Ces derniers ont été mis en examen dans le cadre d’une enquête pour des faits d’agressions sexuelles et de corruption de mineur sur un enfant de 4 ans. L’investigation judiciaire, ouverte suite à plusieurs plaintes, révèle des soupçons d’atteintes sexuelles s’étalant sur plus d’une année et concernant seize enfants pris en charge par cette structure municipale. La notoriété de cette affaire est renforcée par l’implication indirecte d’Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France et personnalité publique, dont les deux filles fréquentaient les établissements en question.

Le 23 juillet 2026, la justice a formellement mis en examen deux animateurs du centre aéré Mouriscot, sous les accusations de sévices sexuels et de corruption d’un mineur. Il s’agit d’une affaire complexe qui s’étend pour les faits présumés entre le 1er juillet 2025 et le 16 juillet 2026, mettant en cause une quinzaine d’enfants ayant fréquenté cette structure de loisirs périscolaires. Les révélations ont provoqué un choc dans la communauté locale, en particulier au Pays basque où plusieurs familles sont directement concernées.

Le contexte familial d’Alexandra Rosenfeld illustre l’ampleur dramatique de cette affaire. Mère de deux filles scolarisées sur la côte basque et vivant avec le journaliste Hugo Clément, elle a découvert avec stupeur que ses enfants avaient été en contact avec les animateurs mis en cause. Cette révélation a conduit l’ex-Miss France à exprimer publiquement sa colère et son indignation sur les réseaux sociaux, dénonçant la gravité des actes reprochés et la situation inquiétante pour les parents d’élèves.

Deux animateurs poursuivis et des familles sous le choc à Biarritz, Alexandra Rosenfeld crie sa colère

Cette affaire a émergé après le dépôt de quatre plaintes officielles de la part de parents d’élèves, ce qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet local. Selon les informations diffusées notamment par le journal Sud Ouest, les faits présumés se sont déroulés dans une période étendue, affectant seize enfants, ce qui apporte une dimension particulièrement inquiétante à l’affaire. Le centre de loisirs Mouriscot, qui accueille habituellement un grand nombre d’enfants lors des périodes de vacances et du périscolaire, se retrouve donc dans l’œil du cyclone judiciaire.

La réaction d’Alexandra Rosenfeld a été immédiate et forte. Très affectée par la situation, elle a déclaré : « J’ai deux filles. Les deux sont allées dans les établissements dans lesquels, aujourd’hui, on parle de pédophilie ». Son message, relayé sur les réseaux sociaux, a marqué un coup de colère indigné face à la gravité des faits : « Deux enfants, deux établissements, deux villes. Qui peut leur trouver des excuses ? Qu’ils aillent au diable ! ». Cette réaction publique met en lumière la dimension humaine et émotionnelle du dossier, notamment pour les familles directement touchées par ces révélations dramatiques.

Les suites judiciaires de cette affaire seront scrutées avec attention tant par les autorités que par les familles des enfants concernés. Le centre Mouriscot, qui joue un rôle central dans l’accueil périscolaire sur la commune de Biarritz, se retrouve ainsi confronté à une situation particulièrement lourde qui soulève des questions sur le contrôle et la sécurité des structures d’accueil des mineurs.

Une hausse des suspensions d’animateurs périscolaires en France

Ce dossier judiciaire s’inscrit dans un contexte national de surveillance renforcée des personnels encadrant les mineurs. En effet, une augmentation notable des suspensions d’animateurs périscolaires liés à des accusations de violences ou d’agressions sexuelles a été observée ces derniers mois en France. Cette tendance inquiète de nombreux parents à travers le pays et met en lumière les problématiques récurrentes dans la protection des enfants au sein des structures de loisirs et scolaires.

Plus particulièrement à Paris, les chiffres sont révélateurs : durant l’année 2025, 46 animateurs avaient déjà été suspendus à titre préventif suite à des accusations. Cette tendance s’est accélérée en 2026, avec 78 suspensions supplémentaires décidées entre le 1er janvier et le 3 avril, dont 31 cas où les motifs concernaient directement des suspicions d’agressions sexuelles sur mineurs. Ces données illustrent un phénomène préoccupant qui touche non seulement des villes de taille importante comme Paris, mais également des communes plus petites comme Biarritz.

Le contexte majeur de cette affaire locale a donc des répercussions sur la perception et la gestion des risques dans les structures accueillant des enfants, et souligne l’importance des processus judiciaires et de protection mis en œuvre par les autorités compétentes.