Lucie Bernardoni super complice avec Christophe Licata sans oublier Michael Goldman et le prouve en images

Le vendredi 24 juillet 2026, Michael Goldman a célébré son 47e anniversaire. À cette occasion, Lucie Bernardoni, ancienne compagne et partenaire professionnelle du directeur de la Star Academy, a tenu à marquer le coup sur son compte Instagram. La chanteuse a publié deux photos illustrant des facettes différentes de Michael Goldman, témoignant ainsi d’une relation encore empreinte d’affection et de complicité, malgré leur séparation.

Le premier cliché, en noir et blanc, montre Michael Goldman dans une pose élégante, habillé d’une chemise blanche et pris dans le miroir d’une loge. Ce portrait sobre et valorisant est accompagné d’une légende exprimant la volonté de Lucie Bernardoni de rendre hommage à l’image professionnelle et soignée de l’ancien directeur de la Star Academy. Le contraste est fort avec la seconde image, plus décalée, où Michael Goldman arbore un look original et singulier avec un pull vert en maille, nœud papillon, bretelles et lunettes rondes. Ce second cliché, posté dans la story Instagram de la chanteuse, est montré sur un ton humoristique, soulignant la cordialité toujours présente entre eux.

Cette double publication n’est pas une nouveauté. En 2025, Lucie Bernardoni avait déjà célébré l’anniversaire de Michael Goldman d’une manière similaire, avec un cliché plus intime où il apparaissait dans une atmosphère détendue, vêtu d’un jogging et posant devant un feu de cheminée. Là encore, un subtil mélange d’affection et de légèreté caractérisait la publication, soulignant une relation fondée sur le respect et la proximité, même après la fin de leur histoire commune.

Deux photos, deux ambiances, un même clin d’œil

Sur son compte Instagram, Lucie Bernardoni a offert à ses abonnés un aperçu inédit de Michael Goldman, mettant en avant deux angles très différents de la personnalité de l’ex-directeur de la Star Academy. La première photo, prise il y a quelque temps, est un portrait soigné, en noir et blanc, montrant un homme élégant et posé, reflet d’une image professionnelle et maîtrisée. La légende l’accompagne d’un commentaire qui souligne le choix de mettre en valeur ce visage connu du grand public.

La seconde photo oppose radicalement la première : ici, Michael Goldman apparaît dans une tenue excentrique comprenant un pull vert en maille, bretelles noires, nœud papillon et lunettes rondes. Plus décontractée et ludique, cette image fait écho à la complicité qui lie toujours l’ancien couple, Lucie Bernardoni se permettant un clin d’œil taquin tout en adressant un joyeux anniversaire au « meilleur directeur de la Star Academy ever ». Cette ambivalence illustre la nature duale de leur relation, entre sérieux professionnel et humour bon enfant, et entretient l’image d’une collaboration amicale.

Ce choix de combiner glamour et autodérision dans ses publications est un trait récurrent chez Lucie Bernardoni, qui aime alterner les registres afin de montrer des facettes multiples de sa vie et des personnes qui l’entourent. La pratique de l’ancienne participante de la Star Academy témoigne d’une approche équilibrée et sincère des relations qu’elle entretient avec ses anciens partenaires, tant sur le plan personnel que professionnel.

Une complicité forgée sur le parquet de Danse avec les stars

La relation entre Lucie Bernardoni et Michael Goldman s’est consolidée principalement dans un cadre professionnel, celui de la Star Academy. Lucie Bernardoni, qui a été répétitrice dans l’émission depuis le retour du programme sur TF1 en 2022, a collaboré étroitement avec Michael Goldman, alors directeur de la production. Arrivée après le départ de Marlène Schaff, devenue professeur d’expression scénique, la chanteuse a participé activement à la relance et au succès de l’émission, renforçant ainsi leur entente à travers une collaboration quotidienne.

Parallèlement, l’année 2026 a été marquée pour Lucie Bernardoni par sa participation à la quinzième saison de Danse avec les stars, où elle a été associée au danseur professionnel Christophe Licata. Ce binôme a été particulièrement remarqué lors des neuf primes auxquels la chanteuse a pris part, notamment pour leur chorégraphie contemporaine sur le titre « SOS d’un terrien en détresse », diffusée lors du troisième prime. Cette performance a marqué les esprits et montré la qualité du partenariat entre l’artiste et le danseur.

Lucie Bernardoni forcée de s’absenter

La compétition n’a cependant pas été exempte de difficultés pour Lucie Bernardoni. En effet, elle a été contrainte de s’absenter temporairement de « Danse avec les stars » après avoir été placée en garde à vue. Selon les révélations des médias Voici et Le Parisien, cette mesure intervient dans le cadre de plaintes déposées par son ex-conjoint, Pedro Alves, et sa fille Lily, qui l’accusent de violences.

Lucie Bernardoni a nié ces accusations via ses réseaux sociaux, rappelant ainsi que, juridiquement, elle est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Malgré cette période judiciaire délicate, elle a fait son retour dans la compétition, accompagnée de Christophe Licata, affichant une détermination renouvelée. Néanmoins, cette participation n’a pas abouti à la victoire, le concours ayant été remporté par Samuel Bambi.