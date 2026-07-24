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Bénin

Installation de la 1ère mandature du Sénat béninois: la réunion préparatoire s’est tenue ce vendredi à Cotonou

​Les membres du Sénat nouvellement établis se sont réunis pour la première fois ce vendredi 24 juillet 2026 au Sofitel de Cotonou. Cette rencontre préparatoire, qui s’est déroulée à huis clos pendant près de deux heures, était consacrée aux derniers réglages pour la cérémonie officielle d’installation fixée au 30 juillet 2026.

Edouard Djogbénou
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Les présidents Nicéphore Soglo( en blanc en arrière plan), Boni Yayi (à gauche) et Patrice Talon (à droite)
Les présidents Nicéphore Soglo( en blanc en arrière plan), Boni Yayi (à gauche) et Patrice Talon (à droite) PH: Présidence du Bénin
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SOMMAIRE

​Au terme des échanges, Me Robert Dossou, qui a présidé les travaux en remplacement du doyen d’âge, l’ancien président Nicéphore Soglo, absent, s’est confié au micro de BIP Radio. Il a précisé que les discussions entre les sénateurs ont principalement porté sur l’organisation pratique et le protocole du cérémonial d’installation.

​Une présence presque complète au rendez-vous

​Pour ce premier rassemblement, la mobilisation s’est voulue forte. Au total, 23 sénateurs ont répondu présent et pris part aux travaux préparatoires. En dehors de l’ancien chef de l’État Nicéphore Soglo, l’absence de Sacca Lafia a également été notée lors de cette séance.

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