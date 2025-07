Bénin: fin de cavale pour un redoutable chef de gang à Kilibo

- Publicité-

La traque aura été longue, méthodique et implacable. Dans la matinée du jeudi 10 juillet 2025, la Police républicaine a mis la main sur l’un des criminels les plus redoutés de la région de Kilibo, soupçonné d’être le cerveau d’un réseau de braqueurs particulièrement violents.

C’est au cœur d’une forêt classée, choisie comme repaire discret, que le fugitif a été retrouvé. Il s’y cachait tout en menant une vie en apparence paisible, s’occupant de troupeaux de bétail, loin de se douter que les forces de l’ordre resserraient progressivement l’étau autour de lui.

Le suspect était activement recherché pour son implication présumée dans plusieurs attaques, notamment celle survenue le 28 avril 2025 sur l’axe Toui PK – Ayétoro, où des commerçants de bétail avaient été violemment agressés. Le butin : plus de six millions de francs CFA. Les témoignages concordants recueillis au fil des mois, notamment auprès de complices arrêtés plus tôt dans l’année, ont permis de l’identifier comme le chef du groupe armé.

Selon les enquêteurs, le suspect utilisait des armes blanches: machettes, poignards mais aussi des armes à feu pour mener ses attaques, instaurant une atmosphère de terreur dans les zones rurales. Sa réputation d’homme rusé, violent et insaisissable en faisait une figure redoutée dans tout le département.

Son arrestation marque une victoire majeure dans la lutte contre l’insécurité dans la région, selon les autorités, qui saluent le travail minutieux de renseignement et la coopération avec la population locale.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Il devrait être présenté dans les prochains jours au procureur spécial près la CRIET, où il devra répondre de vol à main armée, association de malfaiteurs et tentative d’homicide.