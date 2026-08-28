JISTNA 2026 : à Ouidah, le Bénin a mêlé mémoire et remise de documents de citoyenneté

La cérémonie officielle du 23 août, organisée sur le thème du retour, a rassemblé marche mémorielle, activités culturelles et remise de documents à des Afro-descendants naturalisés béninois.

Le Bénin a célébré le 23 août à Ouidah la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, une édition 2026 placée sous le thème « De la Porte du Non-Retour à la Porte du Retour » et marquée par une cérémonie officielle ainsi que par une remise de documents de citoyenneté à des Afro-descendants naturalisés béninois.

L’organisation de cette édition avait été autorisée par le Conseil des ministres pour les 22 et 23 août 2026. Le programme associait une marche mémorielle le 22 août et une journée officielle sur la plage de Ouidah le lendemain, dans un format mêlant commémoration, échanges publics et activités culturelles.

Selon le compte rendu gouvernemental, la cérémonie du 23 août a été présidée par Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères chargée de l’intégration des Afrodescendants. La journée comprenait aussi une cérémonie d’ouverture, un atelier intitulé « Tissus des ancêtres », une conférence inaugurale, des panels et des discussions croisées.

Christian Houétchénou, maire de Ouidah, a salué pendant la cérémonie la portée symbolique de la date. La séquence officielle s’est achevée par la remise de documents de citoyenneté à des Afro-descendants naturalisés béninois, élément central du thème du retour mis en avant cette année.

Ce geste s’inscrit dans un dispositif déjà engagé en 2026. Le 22 mai, le gouvernement béninois avait déjà remis des attestations de nationalité à 22 Afro-descendants, dans le cadre de sa politique de reconnexion avec les communautés issues de la diaspora.