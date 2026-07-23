Claude Barzotti : maison en Belgique avec 5 chambres, piscine et Range Rover

Le 23 juillet 2026, la mémoire de Claude Barzotti était célébrée : l’artiste, interprète du tube Le Rital, aurait soufflé ses 73 ans. Disparu le 24 juin 2023, il reste une figure marquante de la chanson francophone. Installé dans une vaste propriété à Court-Saint-Étienne, en Wallonie, il y menait une vie discrète, partagée entre proches et animaux, loin des feux médiatiques.

Né sous le nom de Francesco Barzotti, il a passé une partie de son enfance près de Pesaro avant de revenir définitivement en Belgique à l’âge de neuf ans. Son succès le plus notable, Le Rital (1983), a contribué à sa notoriété et à l’identification d’une partie de son public à ses thèmes. Contraint par la maladie, il avait annoncé la fin de sa carrière en décembre 2020.

La demeure de Court-Saint-Étienne était décrite comme une oasis de calme et de convivialité, mêlant influences italiennes et éléments contemporains. Entourée d’un grand jardin, elle lui servait à la fois de refuge et d’espace de création.

Une immense maison à l’image de l’artiste

La propriété comprenait cinq chambres et cinq salles de bains, une piscine et un studio aménagé en sous-sol, destiné au travail musical et aux enregistrements. Le jardin, d’environ 3 000 m², offrait des espaces extérieurs propices aux réceptions et à la détente. L’ensemble présentait un contraste entre la façade en pierre classique et des intérieurs résolument contemporains, largement ouverts sur la lumière.

Le salon, ouvert sur le jardin par de larges baies vitrées, accueillait un piano noir laqué, symbole des moments musicaux partagés. La cuisine américaine et la salle à manger avaient été agencées pour des réceptions conviviales, conformément aux habitudes de l’artiste qui aimait recevoir ses amis.

La suite principale de l’étage disposait d’un grand dressing, d’une cheminée et d’une salle de bains privative équipée d’un jacuzzi rouge. Quatre autres chambres accueillaient régulièrement des invités. Un studio en sous-sol permettait à Claude Barzotti de poursuivre l’écriture et la composition malgré ses problèmes de santé.

Passionné d’automobile, il possédait ou fréquentait des modèles de marques comme Ferrari, Maserati et Range Rover, visibles devant la maison au fil des années. Certains éléments de décoration, des couleurs chaleureuses aux choix de matériaux, reflétaient son attachement à l’Italie.

Sur le plan artistique, il travaillait encore à de nouveaux titres avant son retrait : des chansons telles que Papa, Ma Libanaise et La berceuse, dédiée à ses petites-filles, figuraient parmi ses projets. Il avait également composé L’enfant que tu attendais, un morceau destiné à Johnny Hallyday qui n’a toutefois pas été enregistré par l’intéressé.

Le 24 juin 2023, Claude Barzotti est décédé à l’âge de 69 ans, des suites d’un cancer du pancréas, dans la maison de Court-Saint-Étienne où il avait souhaité rester.

Aujourd’hui encore, ses chansons accompagnent plusieurs générations et témoignent de son parcours entre Italie et Belgique.