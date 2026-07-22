Bénin : Boni Yayi annonce qu’il siégera finalement au sénat

Alors qu’il avait déclaré ne pas vouloir siéger au Sénat lors de la révision de la Constitution, l’ancien président béninois Boni Yayi a changé de position. Dans un message publié ce mercredi sur sa page Meta, il annonce qu’il exercera son droit de sénateur, estimant que la nouvelle institution peut devenir « un cadre de dialogue politique » dans le contexte actuel.

L’ancien président de la République Boni Yayi siègera finalement au Sénat. Dans un message publié ce mercredi sur sa page Meta, il annonce avoir décidé d’exercer son droit de sénateur, quelques mois après avoir exprimé des réserves sur la création de cette nouvelle institution.

Boni Yayi rappelle qu’au moment de l’examen du projet de révision de la Constitution, il avait clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas intégrer le Sénat.« J’avais publiquement fait connaître ma position, en indiquant clairement que je n’envisageais pas de siéger au sein de cette institution », écrit-il.

L’ancien chef de l’État explique toutefois que l’évolution du contexte politique l’a conduit à revoir sa position. Il évoque notamment la mise en place d’un Parlement composé d’une seule tendance politique et la raréfaction des espaces de dialogue.

« Notre pays fait face à de nouvelles réalités institutionnelles, notamment la mise en place d’un Parlement monocolore. Les cadres de dialogue politique sont devenus quasi inexistants », souligne-t-il.

Pour Boni Yayi, le Sénat peut désormais contribuer à recréer un espace de discussions entre les acteurs politiques.« Après mûre réflexion, il apparaît dès lors que le Sénat pourrait être un cadre de dialogue politique interne destiné à porter la voix et les attentes du peuple », affirme-t-il.

L’ancien président des Démocrates, indique ainsi qu’il entend faire usage du droit que lui reconnaît la Constitution.« En vertu de l’article 113-3 de la Constitution, je compte exercer mon droit de sénateur afin d’œuvrer pour l’idéal de notre patrie commune. Je n’en suis pas demandeur, c’est la Constitution », précise-t-il.

Ce revirement intervient à quelques jours de l’installation officielle du Sénat, prévue le 30 juillet 2026 à Porto-Novo. En tant qu’ancien président de la République, Boni Yayi est membre de droit de cette nouvelle institution créée par la révision constitutionnelle de 2025.