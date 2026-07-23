Vincent Cassel apparaît dans le dernier clip de Charli XCX, les fans en colère

Charli XCX publiera son septième album studio, Music, Fashion, Film, le 24 juillet 2026. À quelques jours de la sortie, la Britannique a dévoilé le clip de « Camera », réalisé en noir et blanc par Aidan Zamiri, dans lequel apparaît l’acteur français Vincent Cassel. Le tournage de cette quatrième vidéo extraite du disque a été marqué par plusieurs incidents techniques et une réaction vive de l’acteur sur le plateau.

Artiste de 33 ans, Charli XCX, qui a débuté sa carrière il y a une vingtaine d’années en se produisant dans des rave-parties, opère une nouvelle orientation musicale avec cet album. Selon franceinfo, Music, Fashion, Film contient des titres aux « accents rock », un éloignement affiché de l’ambiance hyperpop de Brat, son précédent projet. La couverture de l’album met également en scène des personnalités liées au cinéma et à la mode, citées par l’entourage de l’artiste : Martin Scorsese, Marc Jacobs et John Cale figurent parmi les grandes figures représentées.

Sur le tournage du clip « Camera », prévu pour une séquence d’affrontement en plein désert, un premier incident technique est survenu : une charge explosive ne s’est pas déclenchée lors d’une prise. Peu après, un projecteur a pris feu, contraignant l’équipe à interrompre la scène. Selon des images et témoignages publiés autour du tournage, Vincent Cassel, présent dans la vidéo, a quitté le plateau après ces incidents et a mimé de la main un pistolet qu’il a placé contre sa tempe, geste faisant écho à une scène connue de La Haine de Mathieu Kassovitz.

Réactions et suite des projets

La publication du clip sur les réseaux sociaux a suscité des réactions contrastées. Dans les commentaires de la vidéo postée sur Instagram, plusieurs internautes ont exprimé leur désaccord avec la présence de Vincent Cassel dans le projet, avec des messages tels que : « Charli tu saoules… Pas Cassel stp », « Naaaaaan pas Vincent Cassel pitié », « Qu’est-ce qu’il fout là ? », « Je vois que Vincent Cassel a toujours besoin d’avoir l’air cool pour ses copines adolescentes », et « Grave erreur de casting ». Ces commentaires figurent parmi les réponses visibles sous la publication.

La collaboration entre Charli XCX et Vincent Cassel intervient alors que l’artiste britannico-suédoise promeut un album ancré dans trois univers — musique, mode et cinéma — comme le suggère son titre. Le clip « Camera » constitue le quatrième extrait rendu public avant la sortie officielle du disque.

Du côté de l’acteur, Vincent Cassel, âgé de 59 ans, apparaît également dans un autre projet annoncé : il sera à l’affiche du film Quasimodo, réalisé par Jean‑François Richet, qui sera disponible sur Netflix.