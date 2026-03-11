Bénin: délimitation et protection annoncées des zones humides dans le Grand Nokoué

Les vastes espaces humides et marécageux du Grand Nokoué jouent un rôle déterminant dans la régulation des inondations au sein des principales communes du sud du Bénin. Ces zones naturelles, essentielles à l’équilibre hydrologique urbain, subissent toutefois une pression humaine croissante, alimentée par l’expansion continue de l’occupation des sols.

Cette dynamique réduit progressivement leur capacité de rétention des eaux et limite, par ricochet, l’efficacité des projets d’assainissement pluvial actuellement déployés dans plusieurs centres urbains de la région.

Le projet engagé prévoit la délimitation d’environ 30 hectares de zones humides dans la commune de Sèmè-Podji, ainsi que de près de 500 hectares de zones marécageuses dans la ville de Cotonou. Il vise à assurer la préservation des plans d’eau naturels contribuant à la réduction des risques d’inondation, tout en protégeant les écosystèmes fauniques et aquatiques en milieu urbain.

Dans ce cadre, le Conseil a donné son accord pour la contractualisation avec les entreprises sélectionnées, en vue de la mise en œuvre effective des travaux.