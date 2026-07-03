Bénin : les taux de réussite au BEPC 2026 par département dévoilés

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, révèlent des écarts de performance entre les douze départements du Bénin. Si l’Atacora se distingue avec le meilleur taux de réussite (79,10 %), l’Ouémé ferme la marche avec 56,12 %. Au plan national, le taux d’admissibilité est de 64,14 %.

Les statistiques départementales du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, sont désormais connues. Elles mettent en évidence des performances contrastées selon les départements, avec un taux national d’admissibilité de 64,14 %.

En tête du classement figure le département de l’Atacora, qui enregistre le meilleur résultat du pays avec 79,10 % de réussite. Il est suivi du Plateau (74,28 %) et du Zou (73,66 %), qui complètent le trio de tête. Le Mono affiche également une bonne performance avec 69,70 %, devant le Borgou (68,37 %) et la Donga (65,50 %), tous deux au-dessus de la moyenne nationale.

À l’inverse, plusieurs départements enregistrent des résultats inférieurs à la moyenne. Il s’agit notamment de l’Alibori (62,71 %), de l’Atlantique (62,02 %), du Littoral (61,22 %), du Couffo (61,04 %), des Collines (59,52 %) et de l’Ouémé, qui affiche le plus faible taux de réussite avec 56,12 %.

Taux de réussite par département

Atacora : 79,10 %

Plateau : 74,28 %

Zou : 73,66 %

Mono : 69,70 %

Borgou : 68,37 %

Donga : 65,50 %

Alibori : 62,71 %

Atlantique : 62,02 %

Littoral : 61,22 %

Couffo : 61,04 %

Collines : 59,52 %

Ouémé : 56,12 %

Au niveau national, le taux d’admissibilité au BEPC 2026 est de 64,14 %, en baisse par rapport à la session 2025, qui avait enregistré 77,25 % de réussite.