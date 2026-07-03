Laeticia Hallyday en désaccord avec Serge Varsano sur le biopic de Johnny

Laeticia Hallyday et son compagnon Serge Varsano ont été photographiés à Saint-Tropez à bord du yacht Kadimo’s, indiquent des photos publiées par le magazine Closer, alors que le couple se retrouve au centre de discussions autour du biopic consacré à Johnny Hallyday. Entre moments familiaux, sorties en mer et pratiques de surf électrique, ces images montrent une présence affichée du duo sur la Côte d’Azur, tandis que le projet cinématographique suscite des tensions et des choix stratégiques au sein de leur entourage.

Selon Closer, le séjour tropézien met en lumière une complicité visible entre Serge Varsano et la famille Hallyday, notamment avec Joy, la fille cadette de Laeticia, récemment diplômée du lycée français de Los Angeles. Les clichés pris à bord du yacht de 50 mètres appartenant à l’homme d’affaires montrent des instants partagés en mer, loin du tumulte parisien et du parcours médiatique habituel de la famille.

Au cœur des conversations rapportées par le magazine : le biopic consacré à Johnny Hallyday, projet pour lequel Laeticia Hallyday s’implique de manière rapprochée depuis plusieurs mois. Le film — une adaptation biographique du parcours du rockeur — est présenté par la veuve comme un enjeu important en matière de mémoire et d’image du défunt artiste, décédé en décembre 2017.

Implication de Laeticia Hallyday et tensions autour du projet

Closer précise que Laeticia Hallyday s’est montrée très présente dans la préparation du long-métrage, intervenant sur des détails de production et souhaitant protéger l’héritage artistique de Johnny Hallyday. Cette implication personnelle, décrite par le magazine comme totale, serait à l’origine de divergences de méthode entre la compagne et Serge Varsano.

Le magazine rapporte que Serge Varsano, homme d’affaires habitué aux négociations, aurait proposé à Laeticia une autre manière d’aborder certaines tensions liées au tournage. Toujours selon Closer, Laeticia aurait décliné ces conseils, préférant « gérer à sa manière, arrondir les angles et maintenir le dialogue avec la production » alors que le tournage venait de commencer.

Closer évoque également la posture de Laeticia Hallyday qui se considère comme « la seule gardienne de la mémoire » du chanteur. Cette responsabilité déclarée expliquerait, d’après le magazine, son souhait de garder la main sur les décisions importantes concernant l’adaptation et sur la manière dont l’image de Johnny Hallyday sera restituée au cinéma.

Malgré ces désaccords de méthode rapportés par Closer, les photographies et témoignages du séjour montrent une vie de famille et des moments de complicité entre les protagonistes. Le magazine publie les images du couple et indique que le biopic et la gestion de l’héritage de Johnny Hallyday demeurent au centre de leurs échanges.