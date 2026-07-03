Nelson Monfort persiste sur l’existence d’une autre civilisation que la nôtre

Le jeudi 2 juillet 2026, la journée mondiale des OVNIS a été mise à l’honneur sur CNEWS à travers une émission spéciale entièrement consacrée aux objets volants non identifiés. Ce phénomène, à la fois source de fascination et d’interrogations, continue de susciter un large débat public et scientifique. Au cœur des échanges, Nelson Monfort, journaliste sportif reconnu et passionné depuis longtemps par le sujet, s’est livré à un témoignage étonnant. Il a ainsi confirmé avoir observé un OVNI il y a environ quarante ans, tout en exposant sa conviction sur l’existence probable d’autres civilisations extraterrestres.

Sur le plateau, en duplex avec le professeur Leboeuf, spécialiste du sujet, Nelson Monfort a évoqué les nombreux documents récemment déclassifiés par les autorités, alimentant les débats autour des OVNIS. Ces dossiers, longtemps gardés secrets, offrent désormais un nouveau regard sur un phénomène qui soulève des questions aussi bien dans le monde scientifique que dans l’opinion publique. Monfort a également partagé son intérêt passionné pour ces rapports détaillant les observations et les enquêtes menées. La discussion a ensuite glissé vers une dimension culturelle, avec un rappel du film emblématique « Rencontres du troisième type » de Steven Spielberg, sorti en 1977. Ce long-métrage, qui met en scène François Truffaut dans le rôle d’un professeur, est souvent cité parmi les œuvres majeures abordant les rencontres avec des phénomènes aériens inexpliqués.

Une observation personnelle marquante et une classification précise du phénomène OVNI

Nelson Monfort a partagé un souvenir personnel marquant, datant d’il y a une quarantaine d’années. Il s’agit d’une observation qu’il qualifie lui-même d’ »objet volant non identifié ». Il a expliqué avec précision la classification généralement adoptée pour décrire ce type de phénomènes : l’observation du premier type correspond à une simple vision d’un objet dans le ciel sans interaction, celle du deuxième type implique une forme de contact plus tangible, tel qu’un atterrissage, et la troisième type, bien plus spéculative, évoque la présence d’éventuels occupants descendus de l’engin. Dans son cas, Monfort insiste sur le fait que son expérience ne dépasse pas la première catégorie, précisant qu’il ne s’aventure pas à affirmer la présence d’habitants ou d’entités humaines à bord de l’objet observé.

Ce rappel de la classification souligne l’attitude prudente du journaliste qui, tout en restant fasciné par le sujet, s’efforce de ne pas franchir les limites de la vérifiabilité. Son témoignage enrichit néanmoins un corpus de récits et de preuves qui alimentent la compréhension et la curiosité autour des OVNIS, objet d’études multiples depuis plusieurs décennies.

Enfin, Nelson Monfort a insisté sur la crédibilité de nombreuses personnalités ayant abordé le sujet publiquement, citant notamment Steven Spielberg, des figures politiques comme Barack Obama, mais aussi des experts de la NASA ainsi que des anciens pilotes de chasse et astronautes. Il a notamment mentionné l’équipage de la mission Apollo 10 – Stafford, Cernan et Young – en soulignant qu’en mai 1969, peu avant le lancement historique d’Apollo 11, ces astronautes auraient observé un phénomène qu’ils n’auraient probablement pas dû voir. Sur ce point, Monfort a préféré éviter de rentrer dans trop de détails, évoquant une limite imposée par le format de l’émission. Malgré cela, il a réaffirmé sa conviction, nourrie par ses lectures et expériences, selon laquelle il est fort probable qu’existent d’autres civilisations que la nôtre.