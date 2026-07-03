Nolwenn Leroy : une décoration à la Légion d’honneur critiquée sur les réseaux

Nolwenn Leroy a été récemment décorée de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie organisée à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, une remise de distinction qui a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux entre soutiens saluant son parcours artistique et internautes jugeant la décoration inappropriée pour une personnalité du monde du spectacle.

Révélée au grand public en remportant la seconde édition de Star Academy, Nolwenn Leroy a depuis construit une carrière plurielle : auteure-compositrice-interprète, multi-instrumentiste et actrice. Elle compte à son actif huit albums studio, parmi lesquels Bretonne, vendu à plus d’un million d’exemplaires, et figure régulièrement parmi les personnalités préférées des Français. Sa présence à l’affiche de la série L’été 36, où elle interprète le rôle de Giulia Vincent dans une réalisation de Fred Garson diffusée sur Netflix, témoigne de la diversification de ses activités artistiques.

La remise de la Légion d’honneur s’est tenue en comité restreint à la mairie du VIIe arrondissement. Des proches, dont son fils Marin et d’anciens camarades de la Star Academy, étaient présents. Selon des comptes relayant l’information sur les réseaux sociaux, la cérémonie a été menée par Michel-Édouard Leclerc et aurait été initiée par Rachida Dati.

Nolwenn Leroy : une distinction qui fait jaser

La décoration a rapidement déclenché des réactions contrastées en ligne. Parmi les commentaires, plusieurs internautes ont exprimé leur étonnement et leur désapprobation quant à l’attribution de la plus haute distinction nationale à une artiste pour son seul parcours professionnel. Sur la plateforme X, un utilisateur a écrit : « Je trouve cette plaisanterie de très mauvais goût. La Légion d’honneur est la plus haute distinction de la République. Elle ne devrait jamais être banalisée au point de servir à décorer une chanteuse pour sa seule carrière artistique. Elle devrait rester réservée à celles et ceux dont les services rendus à la Nation sont véritablement exceptionnels ».

D’autres publications interrogent l’utilité et les critères d’attribution de la décoration : « À quoi sert la Légion d’honneur ? Elle a fait quoi pour être décorée ? », s’est demandé un internaute, tandis qu’un autre répondait sur le ton de l’ironie : « Je te décore. Tu me décores. Nous nous décorons. » Ces échanges circulent parallèlement à des relais médiatiques et à une diffusion d’images de la cérémonie.

Le site du gouvernement rappelle la nature de l’ordre : « la Légion d’honneur est la plus haute distinction nationale visant à honorer des citoyens français et des personnes étrangères. Elle constitue un ordre national. La Légion d’honneur récompense les mérites éminents acquis au service de la Nation, soit à titre civil, soit sous les armes. »

Selon les éléments rendus publics, Nolwenn Leroy aurait reçu la décoration en reconnaissance de son parcours artistique et de son investissement de longue date dans des causes philanthropiques.