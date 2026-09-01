Union africaine: Corinne Amori Brunet à Luanda pour renforcer les mécanismes de paix et de sécurité

​La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a pris part à Luanda, en Angola, aux travaux consacrés à la prévention et au règlement des conflits sur le continent.

Ces réunions de haut niveau ont regroupé les États membres de l’Union africaine (UA) les 29 et 30 août 2026, à l’occasion de la 26e session extraordinaire du Conseil exécutif (le 29 août) et de la 21e session extraordinaire de la Conférence de l’UA (le 30 août).

​Les discussions se sont focalisées sur l’amélioration des outils de prévention et de gestion des crises, face à la persistance des conflits armés, des crises politiques, du terrorisme et de l’extrémisme violent qui menacent la stabilité de plusieurs nations.

Le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a insisté sur la complexité de l’environnement sécuritaire et la montée des tensions interétatiques. Face à ces défis, l’organisation continentale ambitionne de parfaire ses systèmes d’alerte précoce, de renforcer l’application de ses décisions et de sécuriser un financement pérenne pour ses opérations de paix.

​Cette participation du Bénin revêt une importance stratégique : en septembre 2026, le pays s’apprête à assumer la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.

Élu au sein de cet organe pour la période 2026-2028, le Bénin pilotera les travaux et l’agenda de l’instance, jouant ainsi un rôle de premier plan dans la coordination des efforts diplomatiques et sécuritaires en Afrique.