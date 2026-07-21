Rentrée 2026-2027 au Bénin: les acteurs de l’éducation en séminaire à Cotonou pour mettre le cap sur la qualité de l’enseignement

​Les acteurs du système éducatif béninois se sont réunis à Cotonou dans le cadre du séminaire annuel de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027.

Les travaux ont été ouverts le lundi 20 juillet 2026 par le président du Conseil national de l’Éducation (CNE), le professeur Noël Ahonagnon Gbaguidi, en présence de membres du gouvernement, dont le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Natta, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Sèdami Mèdégan Fagla.

​Organisée par le CNE, cette rencontre rassemble des experts, universitaires, chercheurs, inspecteurs, pédagogues, cadres administratifs et représentants de la société civile. L’édition de cette année est axée sur le thème : « Qualité de l’enseignement-apprentissage-évaluation : quels leviers pourraient améliorer la performance des établissements d’enseignement et de formation pour l’année scolaire et universitaire 2026-2027 ? ».

​Si le président du CNE a souligné une progression constante des performances globales du système éducatif au cours des cinq dernières années, il a également rappelé que certains indicateurs de qualité restent en deçà des attentes. Malgré les investissements publics importants consentis au cours de la dernière décennie, la dimension de la qualité dans le triptyque enseignement-apprentissage-évaluation demeure une priorité qui nécessite des efforts accrus.

​Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle constitue la première concertation du genre organisée sous le nouveau gouvernement formé après l’élection présidentielle d’avril 2026. Elle s’inscrit en outre dans la dynamique d’opérationnalisation du Plan national de développement 2026-2035, pilier de la vision prospective « Bénin 2060 Alafia ».

​Au cours des travaux en ateliers, les participants se pencheront sur plusieurs enjeux cruciaux, notamment la révision des curricula, le développement professionnel des enseignants, l’inclusion dans l’accès à l’éducation et l’amélioration des pratiques pédagogiques. Le ministre Armand Natta a invité l’ensemble des experts mobilisés à formuler des recommandations pragmatiques et réalistes afin de garantir une rentrée fluide et d’élever durablement le niveau des prestations académiques tout au long de l’année 2026-2027.