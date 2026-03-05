Bénin: Canalbox accélère son déploiement, l’installation de la fibre optique à 00 FCFA en mars

Au Bénin, Canalbox poursuit l’expansion de son réseau de fibre optique et lance une promotion exceptionnelle offrant l’installation gratuite durant tout le mois de mars afin d’élargir l’accès à un internet très haut débit et illimité.

Le fournisseur d’accès à internet par fibre optique Canalbox poursuit son expansion au Bénin et multiplie les initiatives pour démocratiser l’accès au très haut débit. Lancé en avril 2025, le service entend consolider sa présence dans les principales agglomérations du pays tout en attirant de nouveaux abonnés grâce à une promotion exceptionnelle.

Responsable communication de Canalbox et Canal+ Bénin, Moumine Wologan, a assuré que la marque a rapidement trouvé son public. « Nous avons lancé nos services en avril 2025 et, depuis, nous avons été très heureux de constater que les utilisateurs qui ont testé notre service confirment qu’ils bénéficient d’une très bonne connexion internet », a-t-il expliqué lors d’un point de presse ce jeudi dans les locaux de la Direction génétale de Canal+ Bénin à Cotonou.

L’offre se distingue notamment par la stabilité du débit et l’absence de limitation de données. « Nous proposons des débits allant de 50 à 200 Mbps. Lorsque vous souscrivez à une offre, vous bénéficiez de ce débit du début jusqu’à la fin de votre abonnement, sans limite de gigas », a-t-il précisé. Une caractéristique qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement des usages numériques modernes, du télétravail au streaming vidéo en passant par les jeux en ligne ou les lives sur les réseaux sociaux.

Un réseau en pleine expansion

Sur le terrain, le déploiement du réseau se poursuit progressivement. Après une première implantation dans plusieurs quartiers, Canalbox étend désormais sa couverture à de nouvelles zones. « En décembre, nous venions d’arriver à Akpakpa et aujourd’hui nous couvrons déjà une grande partie de cette zone », a souligné Moumine WOlogan.

L’opérateur s’est également étendu vers le centre-ville de Cotonou, notamment dans les quartiers de Djonkè, Zongo, Caboma ou encore autour du lycée Koulibaly. Le développement se poursuit parallèlement à Abomey-Calavi. Afin de faciliter l’accès au service, l’entreprise invite les habitants à tester leur éligibilité à la fibre via l’application Canalbox, disponible sur Play Store et Apple Store.

Installation gratuite pendant un mois

Pour accélérer l’adoption de la fibre, Canalbox a lancé une promotion spéciale valable du 2 mars au 2 avril 2026. Pendant cette période, les frais d’installation, habituellement fixés à 10 000 FCFA, sont entièrement offerts. « Nous avons décidé de lancer une offre promotionnelle exceptionnelle : les frais d’installation sont offerts. Concrètement, si vous souscrivez à une offre Start ou Premium, nous venons installer gratuitement la box et la fibre chez vous », a détaillé le responsable communication.

Deux formules sont proposées aux clients : l’offre Start à 15 000 FCFA par mois pour un débit de 50 Mbps, et l’offre Premium à 30 000 FCFA mensuels avec un débit de 200 Mbps. Pour les foyers déjà équipés de l’internet illimité CANALBOX, la procédure de réabonnement est très simplifiée. Elle peut se faire soit via le code *607#, soit en scannant le QR Code présent sur votre équipement CANALBOX. Pour Canalbox, cette promotion vise avant tout à répondre aux attentes du marché. « C’est une réponse aux nombreuses demandes que nous avons reçues du marché, et nous espérons accueillir de nombreux nouveaux abonnés », a conclu Moumine Wologan.





