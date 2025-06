Bénin – Baccalauréat session de Juin 2025: les dates utiles à retenir

- Publicité-

Les résultats du baccalauréat session de Juin 2025 au Bénin seront connus dans une semaine. Selon les informations relayées par Serge Nonvignon, membre de la cellule de communication de la présidence.

Selon ses informations, la première délibération est prévue pour le mercredi 9 juillet 2025. La correction des copies démarre le lundi 30 juin et s’achèvera le samedi 5 juillet 2025. Les candidats déclarés admissibles seront ensuite convoqués aux épreuves facultatives prévues pour le samedi 12 juillet. L’éducation physique et sportive (EPS) se tiendra les 14 et 15 juillet, tandis que les épreuves orales auront lieu les 18 et 19 juillet.

La deuxième délibération est annoncée pour le samedi 19 juillet. Elle sera suivie de la distribution des relevés de notes, prévue les 21 et 22 juillet 2025.

Au total, 79 588 candidats sont inscrits cette année pour le compte de cet examen, dont 35 667 filles et 43 921 garçons, répartis dans 140 centres sur toute l’étendue du territoire. Les épreuves écrites se sont déroulées du 16 au 19 juin 2025.