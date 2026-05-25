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Bénin

Premier gouvernement Wadagni: sept ministres reconduits de l’équipe Talon

Le président Romuald Wadagni a choisi de s’appuyer sur plusieurs figures expérimentées du précédent gouvernement pour constituer son premier cabinet.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Romuald Wadagni lors de la remise du rapport de transition de l'Église du Christianisme Céleste à Cotonou le jeudi 30 avril 2026
Romuald Wadagni lors de la remise du rapport de transition de l'Église du Christianisme Céleste à Cotonou le jeudi 30 avril 2026 PH: Présidence du Bénin
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Selon le décret de composition publié le 24 mai 2026, sept ministres ayant servi sous le président Patrice Talon conservent leur place au sein du nouvel exécutif.

Parmi eux figurent notamment :

  • Benjamin Hounkpatin, reconduit à la Santé ;
  • Yvon Détchénou, maintenu à la Justice et à la Législation ;
  • Ministre de la Famille et de l’Action sociale : Véronique Tognifodé,
  • Ministre de la Communication, en charge des Médias : Aurélie Adam-Soulé épouse Zoumarou,
  • Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l’économie : Shadiya Alimatou Assouma,
  • Ministre du Tourisme : Shegun Adjadi Bakari
  • Ministre des Sports : Benoît Dato
  • Romuald Wadagni lui-même, ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, désormais président de la République.

Cette reconduction partielle traduit une volonté de continuité et de stabilité dans la mise en œuvre des réformes engagées sous le régime précédent, tout en ouvrant la voie à de nouvelles orientations politiques.

Le gouvernement Wadagni combine ainsi expérience et renouvellement, avec une présence renforcée de jeunes cadres et de femmes dans les portefeuilles stratégiques.

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