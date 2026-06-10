Bénin : après l’affaire ARMP, Laurent Zomaï prend officiellement ses fonctions de Préfet du Zou

Laurent Dhossou Zomaï a officiellement pris fonction comme préfet du Zou, ce mercredi 10 juin à Abomey, après une semaine de blocage administratif et judiciaire. Son installation intervient après l’annulation par la Cour suprême de la sanction de l’ARMP qui l’excluait de la commande publique pour cinq ans, sur la base d’un vice de procédure.

Laurent Dhossou Zomaï a officiellement pris ses fonctions de préfet du département du Zou ce mercredi 10 juin lors d’une cérémonie de passation de charges avec le préfet sortant Daniel Valère Sètonnougbo, à la préfecture d’Abomey, chef-lieu du département situé à environ 140 kilomètres au nord de Cotonou.

« C’est avec une profonde émotion que je prends aujourd’hui fonction en qualité de préfet du département du Zou », a déclaré le nouveau préfet dans son discours d’installation, remerciant le président Romuald Wadagni pour « la confiance » placée en lui. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéou, en présence du secrétaire général du ministère et du directeur des collectivités territoriales, conformément au message radio adressé la veille aux autorités du département.

Cette installation met fin à une séquence de blocage d’une semaine, déclenchée par une sanction administrative antérieure à la nomination. Désigné préfet du Zou lors du Conseil des ministres du mercredi 3 juin – le premier du gouvernement Wadagni -, Zomaï faisait l’objet d’une décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) datée du 16 avril 2026, qui l’excluait de la commande publique pour cinq ans et son établissement « Zom-Espace » pour deux ans, pour production présumée d’une autorisation de fabricant non authentique lors d’une procédure d’acquisition de mobiliers au profit du ministère de la Justice en 2025.

Deux décisions de la Cour suprême en trois jours

Une première cérémonie de passation, fixée au vendredi 5 juin, avait été annulée à la dernière minute sans explication officielle. Maires des neuf communes du Zou, directeurs départementaux, autorités coutumières et personnalités locales s’étaient déjà déplacés à la préfecture lorsque le secrétaire général de la préfecture, Julien Ouankpo, avait annoncé le report. Ni Zomaï ni Sètonnougbo n’étaient présents.

Saisie le 4 juin par l’intéressé, la Cour suprême a d’abord accordé le vendredi 6 juin un sursis à exécution de la sanction, avant de statuer au fond le lundi 8 juin : la haute juridiction a annulé la décision de l’ARMP pour non-respect du délai légal de sept jours imposé à l’autorité de régulation lorsqu’elle s’autosaisit d’une procédure en matière de marchés publics. Zomaï était représenté par Me Aziz Onifadé, l’ARMP par Me Paul Avlessi.

L’arrêt du 8 juin, fondé sur un motif exclusivement procédural, ne tranche pas la question de fond – le caractère authentique ou non du document produit lors de la procédure de 2025. La transmission du dossier de l’établissement Zom-Espace au procureur de la République près le Tribunal de Parakou, décidée par l’ARMP, constitue une procédure pénale distincte qui demeure pendante. Le lendemain de l’arrêt, le ministre Yahouédéou a fixé par message radio la cérémonie au mercredi 10 juin, de 10 heures à 11 heures.

Un opérateur économique de la coalition présidentielle

Fondateur du Cadre de Concertation des Jeunes (CCJ) et membre fondateur du Bloc républicain, l’un des deux partis de la coalition au pouvoir, Laurent Dhossou Zomaï est originaire du département du Mono, dans le sud-ouest du Bénin. Sa nomination figure parmi plusieurs mouvements préfectoraux actés lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Wadagni, investi le 24 mai 2026.

En tant que représentant de l’État, le préfet du Zou est chargé de veiller à l’application des lois, de coordonner les services déconcentrés et d’accompagner les neuf communes du département dans leurs projets de développement. Le département, dont Abomey est le chef-lieu et l’ancienne capitale du royaume du Dahomey, était en situation d’intérim depuis le décès du préfet titulaire Firmin Kouton.