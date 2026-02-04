Bénin

Bénin – 10ème législature: le siège de Michel Sodjinou contesté devant la cour

La Cour constitutionnelle est appelée à examiner, ce jeudi 5 février 2026, plusieurs recours liés aux récentes élections législatives.

Edouard Djogbénou
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
Cour constitutionnelle du Bénin
Au total, quatre dossiers sont inscrits au rôle de l’audience. Le premier recours vise l’élection du député Michel Sodjinou, élu dans la 19ᵉ circonscription électorale. La requête a été introduite par le citoyen Ousman GOME Gomé, qui sollicite l’invalidation de ce siège.

Un deuxième dossier concerne la 22ᵉ circonscription électorale. Il a été déposé par Olorounto Samuel Chainou, qui conteste l’élection du député Adjibadé Moukaram Koussonda.

Les deux autres recours ne ciblent pas directement des élus, mais portent sur le cadre général de l’attribution des sièges. Ludovic Assogba a saisi la Haute juridiction contre la Commission électorale nationale autonome (CENA), demandant une rectification du régime légal d’attribution des sièges.

De son côté, Emmanuel Deawado remet en cause le mode de calcul utilisé par la CENA pour la répartition des sièges entre les formations politiques.
Ces différents recours placent une nouvelle fois la Cour constitutionnelle au cœur de l’arbitrage post-électoral, dans un contexte où la légalité et l’équité du processus électoral restent scrutées de près par l’opinion publique.

