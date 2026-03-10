Bénin : 1000 jeunes bientôt recrutés pour une formation professionnelle avec le projet ProDIJ

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle lance une nouvelle initiative en faveur de l’insertion des jeunes. À travers le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ), mille jeunes seront recrutés pour suivre une formation par apprentissage dual menant au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

Au Bénin, une nouvelle opportunité s’ouvre aux jeunes désireux d’apprendre un métier et d’accéder plus facilement au marché du travail. Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle a annoncé le recrutement de 1000 jeunes dans le cadre d’un programme de formation professionnelle.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ), qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes à travers des formations pratiques adaptées aux besoins du marché.

La formation se fera suivant le modèle de l’apprentissage dual. Ce système combine l’enseignement théorique dans un centre de formation et la pratique en entreprise ou en atelier. L’objectif est de permettre aux apprenants d’acquérir des compétences concrètes directement liées à leur futur métier.

Selon le communiqué rendu public ce lundi 09 mars 2026, la formation concerne quatre métiers spécifiques. Les jeunes intéressés sont invités à soumettre leur candidature entre le 9 et le 21 mars 2026.

L’intégralité du communiqué