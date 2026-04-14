Bayern – Real Madrid: Vincent Kompany s’attend à un match très difficile

Vainqueur à l’aller au Santiago Bernabéu, le Bayern Munich aborde le retour face au Real Madrid avec ambition. Vincent Kompany refuse toutefois tout excès de confiance.

Le Bayern Munich avance avec prudence. Fort de son succès décroché à Madrid lors du quart de finale aller de Ligue des champions, le club bavarois retrouve le Real Madrid à l’Allianz Arena pour une manche retour sous haute tension. Un avantage certes précieux, mais loin d’être décisif face à un adversaire habitué aux grandes soirées européennes. En conférence de presse, Vincent Kompany a d’ailleurs tenu à rappeler toute la dangerosité des Merengues, malgré un contexte qui pourrait sembler favorable à son équipe.

« Nous respectons énormément le Real », a insisté l’entraîneur belge, déterminé à préparer ses joueurs à affronter la meilleure version possible du club espagnol. Pour lui, les résultats récents ne reflètent pas le véritable potentiel madrilène, capable de hausser son niveau dans les moments clés. Kompany s’attend ainsi à un Real conquérant, prêt à renverser la situation, à l’image de ses exploits passés sur la scène européenne. Une capacité de réaction que le technicien n’ignore pas, mais qu’il entend contrer avec les armes de son équipe.

Car le Bayern ne manque pas de certitudes. Convaincu du potentiel de ses joueurs, Kompany affirme croire en leur capacité à faire la différence, tout en refusant de s’égarer dans des scénarios hypothétiques. Lucide sur les enjeux, il préfère se concentrer sur l’essentiel : livrer une prestation solide pour valider la qualification. Face à un Real Madrid dos au mur, le Bayern sait qu’il devra répondre présent dans tous les compartiments du jeu.