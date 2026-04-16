Bayern 4-3 Real Madrid: ça a chauffé entre Vinicius et Bellingham

En pleine élimination du Real Madrid face au Bayern Munich, une altercation entre Vinícius Júnior et Jude Bellingham a illustré la tension extrême d’une fin de match renversante.

L’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en Ligue des champions, mercredi soir, a été marquée par un moment de tension entre Vinícius Júnior et Jude Bellingham en pleine rencontre. La scène s’est produite quelques minutes avant l’expulsion d’Eduardo Camavinga. À la 83e minute, Vinícius s’engage dans une percée balle au pied, tandis que Bellingham se projette dans la surface en réclamant la passe.

Mais un contrôle approximatif du Brésilien permet à Dayot Upamecano d’intervenir rapidement, annihilant l’action. Une situation qui provoque l’agacement de l’international anglais, visiblement frustré de ne pas avoir été servi. Dans la foulée, les caméras captent une réaction agacée de Vinícius envers son coéquipier : « Qu’est-ce que tu veux ? Qu’est-ce que tu veux ? Tais-toi. »

Au moment de cet échange, le Real Madrid menait 3-2 dans la rencontre, pour un score cumulé de 4-4. Mais le tournant intervient peu après avec l’expulsion de Camavinga pour avoir retardé la reprise du jeu sur un coup franc. Réduits à dix, les Madrilènes cèdent dans les dernières minutes. Luis Díaz puis Michael Olise trouvent la faille et offrent la qualification au Bayern Munich, qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale.



