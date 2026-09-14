Barbra Banda prolonge à Orlando Pride jusqu’en 2029

La star zambienne Barbra Banda a signé un nouvel accord avec Orlando Pride jusqu’à la fin de la saison 2029. L’attaquante de 26 ans vient de porter à 16 son record de buts du club sur une saison de NWSL.

Barbra Banda restera à Orlando Pride jusqu’à la saison 2029. Le club de NWSL a sécurisé lundi 14 septembre l’avenir de son attaquante zambienne de 26 ans, auteure d’un record de 16 buts en 20 matches cette saison.

La nouvelle entente prolonge de deux saisons son précédent contrat, qui courait jusqu’en 2027. Les modalités financières n’ont pas été dévoilées. Orlando conserve ainsi une joueuse devenue l’une des figures majeures de son attaque depuis son arrivée en Floride en 2024.

Banda totalise 41 buts et 11 passes décisives en 62 apparitions dans les compétitions de NWSL depuis son arrivée. Son total de 16 buts en 2026 constitue le record d’Orlando Pride sur une saison, devant l’ancienne marque de 13 détenue par Marta et égalée par la Zambienne en 2024.

La capitaine des Copper Queens avait contribué au doublé d’Orlando en 2024, avec le Shield puis le titre de champion de NWSL. En 2025, elle est devenue la première joueuse du club à inscrire un triplé, avant de revenir à la compétition cette année après une blessure qui avait écourté sa saison précédente.

Cette prolongation intervient moins d’une semaine après sa troisième nomination consécutive au Ballon d’Or féminin. Orlando Pride avait confirmé le 8 septembre la présence de l’attaquante parmi les candidates à l’édition 2026.

Orlando Pride doit retrouver Portland Thorns samedi 19 septembre. Banda abordera ce rendez-vous avec 16 buts cette saison, après avoir signé un doublé lors du nul 2-2 contre Kansas City Current le 11 septembre.