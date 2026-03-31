«CR7 est supérieur à Messi», Fashion Sakala avant Zambie – Argentine

À la veille du choc amical face à l’Argentine, le capitaine zambien Fashion Sakala a livré son verdict sur l’éternelle rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, affichant une préférence assumée pour la star portugaise.

Le capitaine de la Zambie, Fashion Sakala, s’est prononcé sur l’éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, affichant une préférence claire pour l’attaquant portugais. Dans un entretien accordé au quotidien argentin Olé, l’attaquant d’Al-Fayha a reconnu le talent exceptionnel de Messi, tout en estimant que Ronaldo se situait au-dessus. « Messi est un joueur incroyable, mais je pense que Ronaldo est meilleur », a-t-il affirmé sans détour.

Âgé de 29 ans, Sakala s’exprimait à la veille du match amical opposant la Zambie à l’Argentine, prévu ce mardi soir dans l’antre mythique de La Bombonera, à Buenos Aires. Impatient de se mesurer aux champions du monde, le capitaine zambien n’a pas caché son enthousiasme : « J’ai souvent imaginé affronter l’Argentine. C’est un moment que j’attendais avec impatience. Ce sera une rencontre passionnante, et toute l’équipe est très motivée. »





