Ballon d’Or 2026: Frank Leboeuf doute des chances de Mbappé et Haaland

L’ancien international français, Frank Leboeuf, estime que le Ballon d’Or 2026 ne récompense pas toujours le meilleur joueur et prévient que, sans succès collectifs majeurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient une nouvelle fois passer à côté du trophée.

La légende française Frank Leboeuf a estimé que Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient voir le Ballon d’Or leur échapper cette année, rappelant que la prestigieuse distinction ne récompense pas systématiquement le meilleur joueur. Ancien défenseur de Chelsea, Leboeuf juge pourtant Mbappé pleinement capable de décrocher le trophée individuel, au vu de ses performances de très haut niveau en club comme en sélection. Mais, selon lui, le Ballon d’Or obéit à une logique qui dépasse la seule excellence individuelle.

« Je n’aime pas le Ballon d’Or, car pour moi, il ne signifie rien. Ce n’est pas le meilleur joueur », a-t-il confié à Goal. « Le Ballon d’Or est censé récompenser le meilleur joueur du monde. Je souhaite vraiment que Mbappé le gagne, car c’est un joueur incroyable. » L’ancien international français souligne toutefois que la notion de succès collectif pèse lourd dans la balance. « Aujourd’hui, les joueurs qui comptent vraiment sont ceux qui gagnent. Ça va être difficile pour Kylian Mbappé et pour Erling Haaland. »

Et de conclure, sans détour : « Ils doivent vraiment tout donner, car la saison prochaine ou la suivante, ce sera terminé. » Pour rappel, Mbappé a terminé septième du Ballon d’Or 2025, soit une place de moins qu’en 2024. Son meilleur classement reste une troisième position en 2023, derrière Lionel Messi et Erling Haaland.



