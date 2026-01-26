Aymen Harzi signe un contrat avec le Club Africain jusqu’en 2028

Le Club Africain a officialisé la signature de l’ailier tunisien Aymen El Harzi, 30 ans, qui s’est engagé pour deux saisons avec le club Rouge et Blanc, jusqu’à la fin du mois de juin 2028. En provenance de l’US Monastir, El Harzi rejoint l’effectif du Club Africain après avoir disputé son dernier match sous les couleurs monastiriennes le 19 janvier dernier, face à l’Espérance de Tunis lors de la 17e journée de la Ligue 1.

Âgé de 30 ans, l’ailier est présenté comme un joueur d’expérience du championnat tunisien. Le Club Africain précise que le recrutement d’El Harzi s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer le secteur offensif de l’équipe. Le joueur est décrit comme apportant « son vécu et sa connaissance du haut niveau » à l’effectif Rouge et Blanc.

La direction du Club Africain a conclu ce contrat de deux ans avec Aymen El Harzi afin de consolider l’attaque en vue des prochaines échéances nationales et continentales. L’arrivée de l’ailier suscite une attente perceptible chez les supporters du club.

Conditions du transfert et profil sportif

Le contrat signé lie Aymen El Harzi au Club Africain pour une durée de deux saisons, prenant fin à la fin du mois de juin 2028. Le transfert intervient alors qu’El Harzi évoluait jusqu’à présent sous le maillot de l’US Monastir, club avec lequel il a participé aux rencontres du championnat tunisien de Ligue 1. Sa dernière apparition officielle sous les couleurs de Monastir remonte au 19 janvier, lors de la 17e journée du championnat face à l’Espérance de Tunis.

Le Club Africain présente ce recrutement comme un renfort d’expérience pour l’effectif offensif. Le profil d’El Harzi est mis en avant pour sa connaissance du haut niveau du football tunisien, expérience jugée utile par les dirigeants du club pour aborder les défis à venir, tant sur la scène nationale que sur le plan continental.

Le dossier de transfert n’a pas été détaillé publiquement par le club sur d’autres aspects tels que les modalités financières, une éventuelle durée de période d’essai ou le calendrier précis de son intégration au groupe professionnel. Seules la durée du contrat et le fait qu’il émane de l’US Monastir sont confirmés dans l’annonce officielle.

Le recrutement d’Aymen El Harzi s’inscrit dans la continuité des mouvements de joueurs opérés par le Club Africain pour renforcer son secteur offensif. La communication du club met en avant l’apport immédiat attendu en termes d’expérience et de connaissance du championnat tunisien.