Avion disparu en Colombie alors qu’il transportait 15 personnes

Un avion transportant 15 personnes a disparu mercredi 28 janvier 2026 lors d’un vol intérieur en Colombie entre Cúcuta et Ocaña, a indiqué la compagnie publique Satena. L’appareil, un Beechcraft 1900 exploité pour Satena par la société privée SEARCA, a perdu tout contact avec le contrôle aérien peu avant midi, alors qu’il approchait de sa destination prévue. ([larepublica.co](https://www.larepublica.co/empresas/satena-confirmo-la-perdida-de-contacto-con-aeronave-que-cubria-ruta-cucuta-ocana-4314485?utm_source=openai))

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le vol, identifié comme NSE 8849 (ou HK4709 pour la immatriculation de l’avion), avait décollé de l’aéroport Camilo Daza de Cúcuta et devait atterrir à Ocaña aux alentours de 12h05 (heure locale). À son bord se trouvaient 13 passagers et deux membres d’équipage, soit un total de 15 personnes. Satena a précisé dans un communiqué la perte de contact à 11h54, douze minutes après le décollage. ([radionacional.co](https://www.radionacional.co/actualidad/vuelo-de-satena-desaparecido-entre-cucuta-ocana?utm_source=openai))

Sur le plan opérationnel, les protocoles de recherche et secours ont été immédiatement activés. La compagnie a indiqué qu’elle coordonnait les opérations avec la Direction Technique et d’Investigation d’Accidents de l’Aéronautique Civile et le Centre de Commandement et Contrôle de la Force Aérospaciale Colombienne (FAC). Des survols et des déploiements terrestres ont été signalés pour tenter de localiser la trace de l’appareil. ([larepublica.co](https://www.larepublica.co/empresas/satena-confirmo-la-perdida-de-contacto-con-aeronave-que-cubria-ruta-cucuta-ocana-4314485?utm_source=openai))

Zone de disparition, difficultés de recherche et éléments connus

La perte de contact est survenue au-dessus d’une zone montagneuse et densément boisée du nord-est de la Colombie, dans la région du Catatumbo, proche de la frontière vénézuélienne, une zone marquée par un relief accidenté et un accès difficile pour les équipes de secours. Plusieurs médias locaux et internationaux situent la dernière détection de l’avion entre les municipalités de La Playa de Belén et Hacarí. ([elpais.com](https://elpais.com/america-colombia/2026-01-28/un-avion-con-15-personas-a-bordo-desaparece-en-la-catatumbo.html?utm_source=openai))

Les autorités ont fait état d’un contexte opérationnel complexe : la météo locale et les caractéristiques du terrain compliquent les missions aériennes et terrestres, selon des sources officielles et des responsables sur place. Des hélicoptères de la FAC ont été mobilisés pour survoler le secteur, tandis que des unités spécialisées en recherche et sauvetage aéronautique ont été dépêchées. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/colombian-lawmaker-among-15-missing-in-plane-disappearance?utm_source=openai))

Parmi les personnes à bord, des sources médiatiques rapportent la présence d’un élu national et d’autres figures politiques locales, information que les autorités n’avaient pas encore confirmée officiellement au moment des premières communications publiques. Les investigations initiales menées par l’Aviation civile se concentrent sur la reconstitution des dernières communications et trajectoires enregistrées par les services de surveillance radar. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/colombian-lawmaker-among-15-missing-in-plane-disappearance?utm_source=openai))

Le Beechcraft 1900 impliqué est un bimoteur turbohélice couramment utilisé sur les liaisons régionales courtes ; il volait sous la gestion opérationnelle de SEARCA pour le compte de Satena. Les équipes chargées de l’enquête technique ont commencé la collecte des données disponibles auprès des contrôles au sol et des enregistrements radar afin d’établir l’évolution du vol dans les minutes précédant la perte de contact. ([nmas.com.mx](https://www.nmas.com.mx/internacional/latinoamerica/avion-beechcraft-1900-vuelo-satena-colombia-desaparecido-pasajeros-tripulacion/?utm_source=openai))

La dernière position publiée par certains services de suivi situerait l’appareil au-dessus d’une zone montagneuse du Catatumbo, où les opérations de repérage continuent