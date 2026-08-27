TFX diffuse « Qui a tué le petit Emile ? », une série documentaire sur une enquête toujours en cours

Programmée en trois chapitres ce jeudi 27 août 2026, la série revient sur la disparition d’Émile Soleil au Haut-Vernet et sur une instruction judiciaire qui n’a toujours pas abouti.

TFX diffuse ce jeudi 27 août 2026 « Qui a tué le petit Emile ? », une série documentaire en trois chapitres programmés à 21 h 10, 21 h 35 et 22 h 05. Le programme revient sur la disparition puis la mort d’Émile Soleil, un enfant de deux ans et demi disparu le 8 juillet 2023 au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans un dossier toujours non élucidé.

Selon la présentation de TF1+, le documentaire suit notamment le journaliste local Valentin Doyen, présenté comme l’un des fils conducteurs du récit. Émile Soleil passait alors des vacances chez ses grands-parents quand il a disparu, déclenchant des recherches de grande ampleur dans ce hameau alpin.

L’enquête a connu un tournant le 30 mars 2024, lorsqu’une randonneuse a découvert une partie des ossements de l’enfant, environ neuf mois après sa disparition. Lors d’une conférence de presse le 27 mars 2025, le procureur Jean-Luc Blachon a déclaré que les vêtements et les ossements avaient été transportés et déposés peu avant leur découverte, et que le crâne portait les stigmates d’un traumatisme facial violent.

Le même jour, les grands-parents maternels d’Émile, un oncle et une tante sont ressortis libres de garde à vue, le procureur estimant les charges insuffisantes pour une mise en examen. Les obsèques de l’enfant ont eu lieu le 8 février 2025 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var.

Au 8 juillet 2026, l’instruction restait en cours. Fin février 2026, les juges d’instruction ont ordonné 106 prélèvements ADN parmi des personnes présentes au Haut-Vernet le 8 juillet 2023, une campagne qui illustre que les investigations se poursuivent trois ans après les faits.