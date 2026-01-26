Athletic Bilbao: Inaki Williams revient sur sa saison difficile

Conscient d’une saison compliquée en Liga comme en Ligue des champions, le capitaine de l’Athletic Bilbao, Inaki Williams, a tenu à afficher un discours rassembleur, promettant une équipe soudée et déterminée à se battre jusqu’au bout.

L’international ghanéen Iñaki Williams, capitaine de l’Athletic Bilbao, a reconnu que la saison en cours s’avérait particulièrement délicate pour le club basque, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. À San Mamés, l’Athletic peine à reproduire la dynamique de l’exercice précédent, marqué par un retour remarqué sur la scène européenne sous la houlette d’Ernesto Valverde, après plusieurs années d’absence. Cette saison, la réalité est plus contrastée. Après 21 journées de Liga, les Leones pointent à une modeste 12e place, avec 24 points au compteur.

Sur la scène continentale, le constat est similaire. En phase de groupes de la Ligue des champions, le club bilbaíno a alterné le bon et le moins bon, avec deux victoires, deux matches nuls et trois défaites en sept rencontres. Un bilan insuffisant qui met sérieusement en péril une qualification directe pour la phase à élimination directe. L’Athletic devra ainsi réaliser une dernière journée presque parfaite pour espérer accrocher une place en barrages.

Malgré ce contexte compliqué, Iñaki Williams a tenu à afficher un discours combatif et rassembleur. Sur son compte X (ex-Twitter), le capitaine a assumé les difficultés tout en réaffirmant la détermination du groupe : « Les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaiterions. Nous le savons et nous le ressentons. Mais ce groupe reste uni. Le chemin est encore long ; nous sommes toujours là et animés de la même ambition. »

L’attaquant a également lancé un message fort aux supporters : « Grâce à votre soutien, nous allons continuer à nous battre chaque jour, ENSEMBLE, jusqu’au bout. L’Athletic Club n’abandonne JAMAIS. Cette équipe et ses supporters ne baisseront JAMAIS les bras. SUR CONTINUER ! » Sur le plan individuel, Iñaki Williams vit lui aussi une saison en demi-teinte. Gêné par plusieurs pépins physiques, l’attaquant de 31 ans a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, pour un seul but inscrit, loin de ses standards habituels. Une situation qu’il espère rapidement inverser pour aider son équipe à redresser la barre.





