Soudan : une cargaison de blé français marquerait un premier envoi depuis 2008

Environ 67 000 tonnes de blé devaient être chargées fin août à Rouen puis à Dunkerque pour le Soudan, selon Reuters, sur un marché où la Russie reste largement dominante.

Une cargaison d’environ 67 000 tonnes de blé français devait être chargée fin août 2026 à Rouen puis complétée à Dunkerque à destination du Soudan, ce qui constituerait un premier envoi de ce type depuis août 2008, selon Reuters citant des données LSEG et de la Commission européenne.

L’agence de presse précise toutefois qu’il n’était pas établi que cette expédition remplace des approvisionnements russes ou ukrainiens. Elle documente donc un retour ponctuel d’origine française, sans confirmer à elle seule une reconquête durable du marché soudanais.

Selon Reuters, qui cite la banque centrale du Soudan, les importations soudanaises de blé du premier semestre 2026 ont atteint 381 millions de dollars, dont 341 millions en provenance de Russie. Ces chiffres illustrent le poids pris par le premier exportateur mondial sur ce débouché africain.

Interfax a de son côté rapporté en avril, en s’appuyant sur l’agence russe Agroexport, qu’environ 1,7 million de tonnes de blé russe avaient été expédiées vers le Soudan entre le 1er juillet 2025 et le début d’avril 2026. Ce contexte confirme la place dominante de Moscou dans l’approvisionnement du pays.

Reuters ajoute que le département américain de l’Agriculture (USDA) anticipe environ 2,8 millions de tonnes d’importations soudanaises de blé pour la campagne 2026/27, signe d’une dépendance durable du pays aux achats extérieurs.