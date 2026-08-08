Antoine Dupont et Iris Mittenaere : la terrible annonce du décès de la grand-mère du rugbyman

L’été 2026 s’est transformé en période de deuil pour Antoine Dupont, capitaine emblématique de l’équipe de France de rugby, qui traverse actuellement une épreuve personnelle douloureuse. Alors qu’il profitait de vacances avec sa compagne, Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France, le rugbyman a dû faire face à une perte familiale majeure : le décès de sa grand-mère, Alice Dupont-Laguilhony, plus affectueusement appelée « Mimy ». Cette disparition intervient au cœur d’un moment de grande importance familiale, marquant une pause solennelle dans le séjour estival du couple.

Antoine Dupont, qui a récemment brillé sur la scène internationale en remportant un titre olympique avec l’équipe de France de rugby à VII lors des Jeux de Paris 2024, est également connu pour son attachement profond à ses racines familiales. Sa popularité ne cesse de croître, notamment en raison de sa relation avec Iris Mittenaere, officialisée récemment, qui a captivé l’attention des médias et du public. Pourtant, derrière cette image de sportif accompli et de figure médiatique se cache un homme attaché à son histoire familiale et à ses proches, comme en témoigne l’impact de ce décès.

Alice Dupont-Laguilhony est décédée le mercredi 5 août 2026, à l’âge de 98 ans, selon les informations relayées par La Dépêche. Originaire de Castelnau-Magnoac, un village des Hautes-Pyrénées étroitement lié à la famille Dupont depuis plusieurs générations, elle était une figure locale reconnue et très respectée. Son surnom, « Mimy », résonne comme un doux hommage dans la bouche de ceux qui l’ont connue et aimée.

Un héritage familial profondément enraciné à Castelnau-Magnoac

Avec son époux Pierre, Alice Dupont-Laguilhony avait tenu dans les années 1950 l’hôtel Dupont, un établissement situé sur la place principale du village. Cet hôtel n’est pas simplement un commerce local mais représente une pièce maîtresse du patrimoine familial, un lieu chargé de souvenirs et d’histoire pour les Dupont. Ce lien entre la famille et le village témoigne d’une forte identité ancrée depuis plusieurs décennies au cœur des Hautes-Pyrénées.

Ce patrimoine hôtelier a été transmis de génération en génération, et c’est en 2023 qu’Antoine Dupont, accompagné de son frère, a repris la gestion de l’hôtel familial. Ce choix illustre la volonté du capitaine du XV de France de maintenir vivant le lien avec ses racines tout en contribuant à préserver l’héritage familial. La reprise de l’hôtel par les membres de la jeune génération Dupont souligne l’importance accordée à la continuité familiale, même au milieu d’un parcours sportif aux multiples exigences.

La disparition d’Alice Dupont-Laguilhony intervient ainsi dans un contexte marqué par ce retour aux sources et cette volonté de renforcer les attaches familiales. Antoine Dupont a fréquemment exprimé publiquement l’importance de sa famille, notamment lors de son passage en 2024 dans l’émission Les Rencontres du Papotin sur France 2. Lors de cette interview, il avait souligné combien sa famille, et notamment sa mère, occupent une place centrale dans sa vie, cité par ses mots : « Je suis très proche de ma famille et de ma mère. Vu qu’ils ne sont pas loin de Toulouse, je peux les voir souvent. C’est quelque chose qui est important pour moi. »