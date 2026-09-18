DS Pop présente « Espérance », six titres pour transmettre le Zêzê Pop

Damahou Anne Nathalie, alias DS Pop, a présenté « Espérance », un premier projet de six titres conçu après quatre années de formation auprès de John Kiffy, figure du Zêzê Pop ivoirien.

DS Pop, de son vrai nom Damahou Anne Nathalie, a présenté mercredi 16 septembre 2026 « Espérance », son premier projet de six titres. La jeune chanteuse ivoirienne est accompagnée par John Kiffy, figure du Zêzê Pop, qui l’a formée pendant quatre ans avec l’objectif de préparer une nouvelle voix pour ce courant musical.

Le projet mêle transmission musicale et récits personnels. Les six morceaux abordent notamment le travail et la persévérance, un hommage à la mère de l’artiste, sa rencontre avec le Zêzê Pop, sa reconnaissance envers son mentor ainsi que la trahison dans les relations amoureuses.

DS Pop présente ce premier projet comme une manière de rapprocher le Zêzê Pop d’un public plus jeune. Elle dit vouloir « donner envie à la jeunesse de s’intéresser au Zêzê Pop », tout en construisant son propre univers autour du rythme popularisé par son producteur.

Son accompagnement s’est construit sur plusieurs volets : guitare, rythme, travail scénique, écriture et préparation en studio. John Kiffy a décrit « Espérance » comme un premier jalon de son travail de producteur et met en avant la volonté de l’artiste de progresser dans la durée.

John Kiffy est également connu sous le nom de John Yalley. L’artiste ivoirien, qui a adopté plusieurs noms de scène au fil de sa carrière, s’est imposé comme l’une des figures associées au Zêzê Pop, un style qu’il a porté sur la scène ivoirienne à partir de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Présente lors de la présentation du projet, Mariam Coulibaly, directrice de RTI 2, a salué le travail réalisé sur les arrangements, notamment les parties de guitare et de piano. Elle a aussi relevé une marge de progression dans la pose de voix, un point qu’elle inscrit dans le développement artistique d’une chanteuse qui signe son premier album.

Parmi les six titres présentés figurent des morceaux consacrés à la mère de DS Pop, à la personne qui lui a fait découvrir cette musique et à John Kiffy, qui assure son encadrement artistique et la production du projet.