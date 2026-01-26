Arbitres suspendus après Victoria United–PWD de Bamenda en Elite One

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé la suspension provisoire du quatuor arbitral et de l’inspecteur des arbitres ayant officié lors du match Victoria United – PWD de Bamenda, disputé le dimanche 25 janvier 2026 au Centenary Stadium de Limbe, après des décisions jugées « manifestement contestables ». La mesure, rendue publique dans un communiqué officiel, intervient immédiatement après la première journée du championnat MTN Elite One 2025-2026, lancé la veille, samedi 24 janvier.

Selon le communiqué de la FECAFOOT, la rencontre de la 1ʳᵉ journée a suscité « de vives réactions » au sein de l’opinion sportive nationale en raison d’arbitrages controversés. L’instance précise que les officiels concernés sont suspendus de toute activité le temps que se déroulent les procédures disciplinaires engagées à leur encontre. Le texte n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la nature précise des décisions contestées ni sur l’identité des membres suspendus.

La suspension provisoire touche à la fois les quatre arbitres présents sur le terrain et l’inspecteur des arbitres ayant supervisé la rencontre. La FECAFOOT indique que cette mesure est temporaire et qu’elle restera en vigueur jusqu’à l’aboutissement des procédures disciplinaires internes. Aucun calendrier public de ces procédures n’a été communiqué dans le communiqué rendu public.

Mesure disciplinaire et déroulé procédural

Le communiqué de la fédération réaffirme position et procédure : saisir les instances disciplinaires compétentes pour instruire les faits relevés lors de la rencontre. Conformément à l’annonce, les officiels suspendus sont écartés de toute activité liée au football pendant la durée de l’enquête disciplinaire. Le communiqué évoque l’importance de ces démarches dans le cadre du suivi des rencontres officielles du championnat national.

La décision de suspendre provisoirement les arbitres intervient dès les premières journées du championnat MTN Elite One, ce qui, selon la formulation de l’instance fédérale, traduit une volonté d’agir rapidement face à des décisions arbitrales susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la compétition. Le communiqué ne précise pas les éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées à l’issue des procédures, ni les autorités ou commissions précises chargées de l’instruction.

Le match incriminé s’est tenu au Centenary Stadium de Limbe, lieu de la rencontre opposant Victoria United à PWD de Bamenda le 25 janvier 2026. La FECAFOOT souligne, dans son communiqué, que la décision de suspension vise à garantir le bon déroulement du championnat et le respect des règles en matière d’arbitrage pendant la saison 2025-2026.

Le communiqué rappelle enfin que la suspension est de nature provisoire et que toute décision définitive sera prise à l’issue des procédures disciplinaires internes engagées par la fédération.