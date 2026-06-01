Arsenal: le maillot de Gabriel devient le plus vendu après la défaite contre le PSG

Auteur du tir au but manqué qui a scellé la défaite d’Arsenal en finale de la Ligue des champions face au PSG, Gabriel a pourtant reçu un soutien massif de la part des supporters londoniens. Les ventes de son maillot ont explosé dans les heures qui ont suivi la rencontre, symbole de la confiance intacte accordée au défenseur brésilien.

Malgré la déception de la finale de la Ligue des champions perdue face au Paris Saint-Germain, les supporters d’Arsenal ont tenu à afficher leur soutien à Gabriel. Selon les informations de The Athletic, les ventes des maillots floqués au nom du défenseur brésilien ont bondi de 350 % dans les heures qui ont suivi la rencontre disputée samedi à Budapest. Lors de la séance de tirs au but, Gabriel avait la responsabilité du cinquième tir des Gunners. Sa tentative, expédiée au-dessus de la barre transversale, a permis au PSG de conserver sa couronne européenne et de décrocher un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions.

Loin de lui en tenir rigueur, les supporters londoniens ont réagi en multipliant les achats de son maillot. L’international brésilien est ainsi devenu le joueur le plus populaire de la boutique officielle du club depuis le week-end. D’après le média britannique, les ventes de son maillot ont même, à certains moments, dépassé de plus du double celles de n’importe quel autre joueur de l’effectif. Un témoignage fort de l’attachement des fans à l’un des cadres de l’équipe de Mikel Arteta, malgré l’immense frustration née de cette finale perdue.





