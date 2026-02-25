Approvisionnement en eau à Abidjan : l’infrastructure d’Aghien prête, les canalisations en cours

En Côte d’Ivoire, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédé Koffi Kouakou, a effectué, mardi 24 février 2026, une visite de terrain à l’usine de production d’eau potable d’Aghien, située à Anyama Débarcadère, dans la commune d’Anyama.

Cette sortie intervient alors que plusieurs quartiers du Grand Abidjan font face à des perturbations dans l’approvisionnement en eau. Face aux préoccupations des populations, le ministre s’est voulu rassurant. « L’usine est terminée. Nous sommes à 100 % d’exécution. Il reste essentiellement la pose des canalisations pour alimenter les ménages », a-t-il déclaré.

D’une capacité de 150 000 m³ par jour, l’infrastructure capte l’eau de surface de la lagune Aghien à l’aide de conduites immergées en profondeur. Après traitement, l’eau est refoulée vers deux réservoirs surélevés de 5 000 m³ chacun, avant d’être injectée dans le réseau de distribution.

Selon le directeur général de l’Office national de l’eau potable (ONEP), Ibrahim Berté, ce projet vise à répondre à la raréfaction progressive des ressources souterraines, devenues insuffisantes au regard de la croissance démographique du Grand Abidjan. Il a précisé que, malgré la présence initiale de bactéries dans l’eau brute, des expertises techniques internationales ont confirmé l’efficacité du procédé de traitement mis en place.

À terme, l’usine d’Aghien devra renforcer l’alimentation en eau potable des communes de Cocody, Bingerville, Abobo ainsi qu’une partie de Yopougon. L’objectif est de porter la capacité de desserte à près de deux millions d’habitants à l’horizon 2040.

Le ministre a par ailleurs alerté sur les risques environnementaux liés aux installations anarchiques autour du site, susceptibles d’altérer la qualité de l’eau en saison des pluies. Il a assuré que des mesures seront prises pour garantir la pérennité de l’ouvrage, appelant les populations à la patience le temps d’achever les travaux de canalisation en cours.