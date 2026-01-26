Norwich City s’est imposé 2-1 face à Coventry lors de la 29e journée du Championship, grâce notamment à l’égalisation d’Anis Ben Slimane au retour des vestiaires (46e minute) et à une seconde période favorable aux Canaries, qui repartent avec trois points importants pour la suite de leur saison.

Le match, accroché tout au long de la rencontre, a vu Norwich recoller au score immédiatement après la pause grâce à son milieu de terrain tunisien Anis Ben Slimane. Son but, inscrit à la 46e minute, a remis les deux équipes à égalité (1-1) et a lancé la seconde période en faveur des pensionnaires de Carrow Road, selon le compte rendu de la rencontre.

Agé de 24 ans, Ben Slimane a été très actif au milieu de terrain et a livré une prestation jugée aboutie. L’international tunisien a contribué offensivement en étant l’auteur du but qui a permis à son équipe de revenir dans le match, renforçant la progression observée dans ses performances sous le maillot de Norwich cette saison.

Impact de la performance sur la saison et l’équipe

L’égalisation de Ben Slimane, juste au retour des vestiaires, a constitué un tournant immédiat pour Norwich, en leur offrant la base nécessaire pour prendre l’avantage par la suite. Après ce but à la 46e minute, les Canaries ont su faire la différence face à Coventry et s’imposer sur le score final de 2-1.

La contribution du milieu tunisien a été soulignée dans la manière dont il a animé le jeu au milieu et influencé le tempo de la rencontre au retour des vestiaires. Sa prestation confirme, selon les observations rapportées, une montée en puissance au sein de l’effectif de Norwich, où il occupe un rôle clé dans l’entrejeu.

À 24 ans, Ben Slimane apparaît comme un joueur en développement constant. Les éléments rapportés indiquent qu’il semble désormais viser de grandes échéances internationales, avec une attention particulière portée à la Coupe du monde avec la sélection tunisienne.

Sur le plan collectif, Norwich a su transformer l’égalisation en avantage décisif et décrocher les trois points, résultat qualifié de précieux pour la poursuite de ses objectifs en Championship. La victoire 2-1 face à Coventry apporte un gain de points immédiatement exploitable dans la course au classement et dans la dynamique de l’équipe pour les prochaines journées.