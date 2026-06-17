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Angleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la Croatie

Martin Baturina a marqué à la 36e minute pour la Croatie face à l’Angleterre, ramenant le score à 1-1 après l’avantage anglais. Servi par Petar Sučić, le joueur croate a signé l’égalisation qui efface le 1-0 et replace les deux équipes au même niveau au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Angleterre VS Croatie, le 17/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but change immédiatement la lecture du match. La Croatie, menée jusque-là, revient à hauteur et annule l’écart qui séparait les deux sélections. L’Angleterre perd son avance, tandis que la rencontre repart sur une base équilibrée avec un score de 1-1. À ce stade, seul le scénario confirmé permet de retenir une égalisation croate, sans autre élément de supériorité numérique signalé.

Cette réalisation intervient dans un match de Phase de groupes du Groupe L, disputé à l’AT&T Stadium entre l’Angleterre et la Croatie. À la 36e minute, l’égalisation de Martin Baturina constitue donc le fait confirmé qui modifie le score dans cette affiche de Coupe du monde 2026, désormais ramenée à 1-1 avant la suite de la rencontre.

Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
  6. 58'Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)Croatie, 58e
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
Résumé à la pause
Groupe L
Ghana
A venir BMO Field
Panama
Avant-match
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre00000000
Croatie00000000
Ghana00000000
Panama00000000
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