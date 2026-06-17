Angleterre 1-1 Croatie : Baturina égalise pour la Croatie

Ce but change immédiatement la lecture du match. La Croatie, menée jusque-là, revient à hauteur et annule l’écart qui séparait les deux sélections. L’Angleterre perd son avance, tandis que la rencontre repart sur une base équilibrée avec un score de 1-1. À ce stade, seul le scénario confirmé permet de retenir une égalisation croate, sans autre élément de supériorité numérique signalé.
Cette réalisation intervient dans un match de
Phase de groupes du Groupe L, disputé à l’AT&T Stadium entre l’Angleterre et la Croatie. À la 36e minute, l’égalisation de Martin Baturina constitue donc le fait confirmé qui modifie le score dans cette affiche de Coupe du monde 2026, désormais ramenée à 1-1 avant la suite de la rencontre. Contexte du but Événement publié à la 36e minute. Score au moment de l’événement : 1-1. Score actuel : Angleterre 3-2 Croatie.
Angleterre
2e periode 66'
3-2
AT&T Stadium Croatie
17/06/2026 21:00
·
Groupe L
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e
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Résumé
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Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 4 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 12 / Croatie 4 Possession : Angleterre 49% / Croatie 51% Corners : Angleterre 4 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 7 / Croatie 5 Passes : Angleterre 244 / Croatie 258 Precision des passes : Angleterre 83% / Croatie 86% xG : Angleterre 1.64 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.2, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.6, 1 but(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.5, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.2, 1 but(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Noni Madueke (Angleterre) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
2e periode 66'
3-2
AT&T Stadium Croatie
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Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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18/06
Groupe L
Ghana
A venir
00:00
BMO Field Panama
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23/06
Groupe L
Angleterre
A venir
21:00
Gillette Stadium Ghana
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24/06
Groupe L
Panama
A venir
00:00
BMO Field Croatie
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27/06
Groupe L
Panama
A venir
22:00
MetLife Stadium Angleterre
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27/06
Groupe L
Croatie
A venir
22:00
Lincoln Financial Field Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
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