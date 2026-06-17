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Portugal 1-1 RD Congo : Wissa égalise pour la RD Congo

Yoane Wissa marque à la 45+5e minute pour la RD Congo face au Portugal et remet les deux équipes à égalité, 1-1. Menée 1-0 jusque-là, la RD Congo revient dans le match grâce à ce but inscrit sur une passe d’Arthur Masuaku, au terme d’une séquence confirmée comme décisive dans le scénario.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Le Portugal, qui conservait l’avantage au score, voit la RD Congo revenir à hauteur avant la suite de la rencontre. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’un avantage au tableau d’affichage, et le but de Wissa efface le score précédent de 1-0 en faveur des Portugais.

Ce but intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe K, entre le Portugal et la RD Congo. La rencontre se joue au NRG Stadium. Avec cette réalisation de Yoane Wissa à la 45+5e minute, la RD Congo replace donc ce duel sur un score nul, 1-1.

Portugal
Mi-temps NRG Stadium
RD Congo
17/06/2026 18:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
  2. 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
  3. 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
  4. 45+5'But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
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