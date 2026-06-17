Jérôme Barella : une vingtaine de messages échangés avec une collégienne de 13 ans dans l’affaire Lyhanna

Nouvel élément dans l’affaire de la disparition et du décès de Lyhanna : des échanges entre le principal suspect, Jérôme Barella, et une adolescente ont été révélés, apportant des précisions sur son mode de contact avec des mineures. Le corps de la fillette de 11 ans, identifié comme étant celui de Lyhanna, avait été retrouvé le 4 juin dans un ancien silo agricole de Puycasquier, dans le Gers.

Ce mercredi 17 juin 2026, BFMTV a recueilli le témoignage de Lise, qui avait 13 ans au moment des échanges et affirme avoir reçu une vingtaine de messages de la part de Jérôme Barella. Selon la jeune fille, les sollicitations se sont intensifiées au fil des mois : « Il m’invitait très souvent, une quinzaine de fois à peu près. Surtout dans les derniers mois, c’était vraiment presque toutes les semaines », a-t-elle déclaré.

La jeune fille a dit vouloir désormais porter plainte; elle est aujourd’hui âgée de 15 ans. Sa mère, qui n’a pas souhaité s’exprimer longuement, refuse pour l’instant cette démarche officielle, tout en exprimant un jugement très sévère sur le comportement du suspect.

Une « stratégie » pour s’immiscer dans l’intimité, selon les enquêteurs

Selon Julien Cressens, envoyé spécial de l’émission « Ligne Rouge », les messages envoyés par Jérôme Barella présentaient une progression ciblée visant à gagner la confiance et l’intimité de la jeune destinataire. D’après le récit relayé, les conversations débutaient parfois tard le soir par des questions sur le sommeil, se poursuivaient le lendemain par des demandes sur les activités quotidiennes et évoluaient rapidement vers des sollicitations de photos.

Extrait des échanges cité par les journalistes : « J’ai droit à une petite photo avec un beau sourire ? Car j’ai l’impression que tu n’es pas trop bien aujourd’hui », message que la collégienne attribue à Barella. La succession de messages et la fréquence des invitations ont été présentées comme des éléments permettant d’illustrer une méthode d’approche répétée.

La victime présumée évoque également des invitations à des soirées pyjama. Selon les informations divulguées, les filles de Jérôme Barella n’auraient pas signalé de telles propositions, ce qui laisse penser, d’après les sources citées, que ces invitations étaient formulées de façon unilatérale par le suspect.

Rappelons que Jérôme Barella est présenté par les autorités comme le principal suspect dans la mort de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé à Puycasquier après plusieurs jours de recherches intenses. L’autopsie a confirmé l’identité de la fillette retrouvée le 4 juin.

À l’issue de l’entretien accordé à BFMTV, la mère de Lise a déclaré : « Jérôme Barella doit être emprisonné pour tout le mal qu’il a fait dans le Gers ».