Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France

Gabriel Magalhaes est forfait pour le choc entre la France et le Brésil ce jeudi, en amical. Le défenseur est forfait pour cette rencontre en raison d’une blessure contractée en Carabao Cup ce weekend.

Gabriel Magalhaes ne disputera pas le match amical entre le Brésil et la France ce jeudi aux Etats-Unis. Les deux équipes s’affrontent dans le cadre de la journée FIFA de mars 2026. Blessé ce weekend lors de la défaite face à Manchester City (0-2) en Carabao Cup, le défenseur est forfait pour ce duel de prestigue. La mauvaise nouvelle a été annoncée par la Fédération brésilienne dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

«(…) Le défenseur d’Arsenal, Gabriel Magalhães, est forfait pour les matchs amicaux contre la France et la Croatie. Après la rencontre de dimanche (22) face à Manchester City, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le joueur s’est plaint de douleurs au genou droit. Les examens d’imagerie ont confirmé que Gabriel Magalhães n’est pas apte à disputer les matchs de cette trêve internationale de la FIFA. Aucun autre joueur ne sera appelé pour le remplacer.»

