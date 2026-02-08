Ambre remporte la saison 13 de la Star Academy

Ambre, 18 ans et originaire de Paris, a remporté la saison 13 de la Star Academy ce samedi 7 février sur TF1, obtenant 59 % des suffrages et devenant ainsi la plus jeune gagnante de l’histoire du programme après trois mois et demi de compétition.

La finale, diffusée en direct, a duré près de trois heures et a réuni plusieurs artistes invités : Camille Lellouche, Patricia Kaas, le duo Bigflo et Oli, Helena, Marine et la marraine Charlotte Cardin. La présentation était assurée par Nikos Aliagas et Karima Charni, qui ont annoncé le nom du vainqueur à l’issue d’un ultime suspense entretenu tout au long de la soirée.

Ambre a devancé sa rivale Léa et succède à d’anciens lauréats récents du programme. Le palmarès des âges des gagnants met en relief son statut : Jenifer, Magalie Vaé et Laurène Bourvon avaient également environ 18 ans lors de leur victoire ; Nolwenn et Cyril Cinélu avaient 19 ans ; Mosimann avait 20 ans ; Pierre Garnier, Elodie Frégé et Grégory Lemarchal avaient 21 ans ; Anisha Jo 22 ans ; Marine 24 ans ; Mickels Réa détient pour l’instant le record d’âge avec 25 ans.

Nom de scène et avenir du programme

Dans une interview accordée au Parisien, la mère d’Ambre, Nabila, a révélé que sa fille s’est choisie le nom d’artiste Amber Jadah. Il n’a pas été précisé si Ambre conservera ce nom de scène pour la suite de sa carrière professionnelle.

TF1 indique que la saison 13 a rempli ses objectifs d’audience et que le format sera de retour à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison. Plusieurs questions restent toutefois ouvertes concernant la composition du futur corps professoral : si Nikos Aliagas et Karima Charni devraient rester à la co-animation, il n’est pas confirmé si Michael Goldman, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni signeront pour une cinquième saison, ni si les derniers arrivés, Jonathan Jenvrin et Papy, rempileront.

Parmi les intervenants récents du programme figurent également Fanny Delaigue, Ladji Doucouré et Sofia Morgavi, présents il y a deux saisons ; leur avenir au sein de l’émission n’a pas été précisé par la production.