Ambassadeur britannique à Washington limogé pour ses liens avec Epstein

Le Foreign Office a annoncé, jeudi 11 septembre, la révocation immédiate de Peter Mandelson de son poste d’ambassadeur du Royaume‑Uni aux États‑Unis, invoquant ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, à quelques jours de la visite d’État du président Donald Trump au Royaume‑Uni. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, des courriels récemment révélés entre le vétéran du Parti travailliste, âgé de 71 ans, et le financier montrent que «la profondeur et l’étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination». «Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d’Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat», précise le Foreign Office, cité par l’AFP.