PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Ambassadeur britannique à Washington limogé pour ses liens avec Epstein

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Foreign Office a annoncé, jeudi 11 septembre, la révocation immédiate de Peter Mandelson de son poste d’ambassadeur du Royaume‑Uni aux États‑Unis, invoquant ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, à quelques jours de la visite d’État du président Donald Trump au Royaume‑Uni. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, des courriels récemment révélés entre le vétéran du Parti travailliste, âgé de 71 ans, et le financier montrent que «la profondeur et l’étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination». «Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d’Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat», précise le Foreign Office, cité par l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!