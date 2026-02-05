Allada: une femme retrouvée et interpellée dans le véhicule fermé d’une cadre devant une banque

Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite ce mardi 3 février 2026, aux environs de 10 heures, devant une banque située à proximité de la gare routière d’Allada.

Selon les informations de Les 4 Vérités, une responsable administrative de la mairie, venue effectuer une opération bancaire, a fait une découverte aussi inattendue qu’inquiétante à son retour.

Après avoir garé son véhicule et s’être rendue à l’intérieur de l’établissement bancaire, la Directrice a constaté, en revenant, la présence d’une femme installée à l’intérieur de sa voiture pourtant laissée fermée.

Surprise et visiblement choquée, elle a immédiatement alerté les forces de l’ordre. La police républicaine, dépêchée sur les lieux, est rapidement intervenue. La femme retrouvée dans le véhicule a été interpellée sur place puis conduite à bord d’un véhicule de patrouille. Selon des témoins, elle aurait dissimulé son visage sous un pagne au moment de son arrestation.

Les circonstances exactes de cet incident demeurent floues. Certaines sources évoquent la possibilité d’une intention malveillante, mais aucune hypothèse n’est officiellement confirmée. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre comment la suspecte a pu accéder à un véhicule correctement verrouillé et quelles étaient ses motivations réelles.

La procédure suit son cours. La femme interpellée devrait être présentée au procureur de la République, selon des informations concordantes.

L’incident a suscité une vive réaction au sein de la population locale, ravivant les appels à la vigilance, particulièrement dans les zones à forte affluence.