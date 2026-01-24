Monde

Al Nassr: le geste classe de Cristiano Ronaldo à Sadio Mané après son sacre à la CAN 2025

Tout juste sacré à la CAN 2025 avec le Sénégal, l’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a été chaleureusement accueilli à Riyad, où Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont salué son retour triomphal.

Sadio Mané et Cristiano Ronaldo célèbrent leur but
De retour dans leurs clubs après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations, plusieurs Lions ont été chaleureusement accueillis. Si Moussa Niakhaté a retrouvé Lyon sous les applaudissements, l’attention s’est également portée sur Sadio Mané, de retour à Al-Nassr, où son statut de légende nationale n’a pas manqué d’être célébré.

À Riyad, le club saoudien a tenu à marquer l’événement. Sur une vidéo diffusée vendredi sur ses réseaux sociaux, Al-Nassr a partagé les images d’un vestiaire en fête pour saluer le retour du héros sénégalais de 33 ans, tout juste auréolé d’un nouveau titre continental. « L’homme de la victoire, Sadio Mané, rejoint l’entraînement de son club Al-Nassr, et ses coéquipiers le célèbrent », a publié le club.

Moment fort de cette séquence : la rencontre avec Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a personnellement offert un gâteau à Mané pour symboliser son triomphe avec les Lions de la Teranga. Sur la pelouse du centre d’entraînement, le Portugais de 40 ans s’est même prêté au jeu en coupant une part qu’a dégustée l’ancien joueur de Liverpool, sous les sourires et les applaudissements de leurs partenaires. Une scène de convivialité qui illustre l’aura de Sadio Mané, respecté bien au-delà des frontières sénégalaises, et son intégration réussie au sein du collectif d’Al-Nassr après son exploit continental.



