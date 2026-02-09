Al Nassr: Cristiano Ronaldo fixe ses conditions pour mettre fin à sa grève

Absent lors des deux derniers matchs, Cristiano Ronaldo a formulé une série d’exigences sportives et institutionnelles pour reprendre la compétition, révélant un profond malaise au sein d’Al Nassr.

Les exigences de Cristiano Ronaldo pour mettre un terme à sa grève d’une semaine à Al-Nassr ont fuité dans la presse saoudienne. Âgé de 41 ans, l’attaquant portugais a brillé par son absence lors des deux dernières rencontres de son équipe, choisissant de ne pas intégrer le groupe pour ces échéances. Une situation qui a rapidement suscité interrogations et spéculations autour de son avenir.

Selon Saad Al-Subaie, ancien directeur juridique du club, Cristiano Ronaldo aurait formulé huit conditions pour reprendre la compétition : quatre immédiates et quatre projetées sur la saison prochaine. Parmi ses principales revendications figure une réduction de l’ingérence du Fonds public d’investissement (PIF) dans la gestion sportive du club, ainsi qu’un soutien financier plus affirmé sur le marché des transferts. Le quintuple Ballon d’Or réclame également le retour rapide du PDG José Semedo et du directeur sportif Simão Coutinho, suspendus l’an dernier.

Ronaldo souhaiterait en outre que le PIF garantisse les moyens nécessaires pour permettre à l’équipe de jouer les premiers rôles, tout en s’abstenant d’intervenir dans le fonctionnement quotidien du vestiaire. Il espère aussi des mesures fermes contre toute tentative de remise en cause de l’autorité de la direction. Pour la saison prochaine, la star portugaise attend un recrutement ambitieux, à la hauteur de celui de ses principaux concurrents. Il plaide également pour la continuité du projet sportif, avec la prolongation du staff technique en place, et demande davantage de clarté sur l’engagement futur du PIF auprès du club.

La légende du Real Madrid aurait été particulièrement irritée par l’absence de recrues majeures lors du dernier mercato hivernal. En signe de protestation, il n’a pas participé au match contre Al-Riyadh le jour de la clôture du marché, avant de manquer également la rencontre suivante face à Al-Ittihad. S’il continue de s’entraîner avec le groupe, les rumeurs d’un possible départ de Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr persistent, alimentées par ce bras de fer inédit entre la superstar et sa direction.



