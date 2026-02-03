Al Hilal: Kalidou Koulibaly heureux de l’arrivée de Karim Benzema

Libre après son départ d’Al-Ittihad, Karim Benzema s’est engagé jusqu’en 2027 avec le leader de la Saudi Pro League, renforçant encore un peu plus les ambitions d’Al-Hilal. Une arrivée saluée par son nouveau coéquipier, Kalidou Koulibaly.

Karim Benzema ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, toujours en Arabie saoudite mais sous de nouvelles couleurs. Après deux saisons abouties à Al-Ittihad, marquées par un doublé Coupe–Championnat en 2025 et des statistiques solides (54 buts, 17 passes décisives en 83 rencontres), l’attaquant français a choisi de tourner la page. En désaccord avec ses dirigeants sur les conditions d’une prolongation jugée insuffisante, le Ballon d’Or 2022 a quitté le club libre de tout contrat.

Très vite, Al-Hilal s’est positionné. Leader de la Saudi Pro League et désormais entraîné par Simone Inzaghi, le club de Riyad a officialisé l’arrivée de Benzema jusqu’en juin 2027, sans indemnité de transfert. Un coup retentissant sur le marché, tant pour l’impact sportif que pour l’image du championnat.

Dans le vestiaire, l’enthousiasme est palpable. Kalidou Koulibaly, pilier défensif d’Al-Hilal et récent champion d’Afrique, n’a pas caché sa satisfaction : « Nous avions déjà échangé et nous savions qu’il pouvait nous aider. Il va arriver avec une énorme motivation. On fera tout pour qu’il soit dans les meilleures conditions et qu’il nous aide à atteindre nos objectifs. » À 39 ans, Benzema s’offre un nouveau défi de prestige et entend bien rester un acteur majeur de la scène saoudienne.

