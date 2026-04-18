Afrique : Ecobank annonce une augmentation de 21 % de son bénéfice avant impôt

Les revenus nets du groupe se chiffrent à 2,45 milliards de dollars, marquant une hausse de 17 %. Cette progression est principalement attribuée aux bonnes performances de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement (CIB) ainsi que de la Banque Commerciale et des Particuliers (CCB). Selon Ecobank, ces résultats illustrent la réussite de leur plan intitulé « Croissance, Transformation et Rendement ».

La dynamique de croissance a également été alimentée par une intensification des activités avec la clientèle, une augmentation des volumes de commerce, ainsi que par l’expansion des prestations de services de paiement et de crédit à travers le continent africain.

À l’intérieur des différentes divisions, la CIB a affiché une augmentation significative avec un bénéfice avant impôt de 697 millions de dollars, soit une progression impressionnante de 40 %. À côté, la division CCB a généré un bénéfice de 480 millions de dollars, en hausse de 27 % grâce à une activité de crédit en plein essor, enregistrant une augmentation de 33 %.

Le groupe a également fait des avancées en matière d’efficacité opérationnelle, affichant un coefficient d’exploitation réduit à 48,3 %, comparé à 52,8 % l’année précédente. Les dépôts des clients ont pour leur part progressé de 4,9 milliards de dollars, atteignant un total de 25,3 milliards de dollars, ce qui reflète un approfondissement des relations avec la clientèle.

Cette performance se déroule dans un cadre de diversification géographique, avec une dynamique particulièrement forte en Afrique centrale, orientale et australe, tandis que l’Afrique de l’Ouest, tant anglophone que francophone, demeure très rentable.

Néanmoins, Ecobank Transnational Incorporated signale des pressions accrues concernant la qualité de ses actifs, en particulier au Nigeria, en raison d’une hausse des prêts non performants hérités. Pour faire face à cette situation, le groupe a ajusté ses provisions, ce qui a conduit à un taux de pertes de crédit anticipées de 7,8 %.

Le ratio d’adéquation des fonds propres demeure satisfaisant, atteignant 16,7 %, ce qui est au-dessus des seuils réglementaires requis.

Le directeur général, Jeremy Awori, a souligné que les résultats obtenus en 2025 démontrent clairement l’efficacité de la stratégie mise en place, affichant également un rendement des capitaux propres tangibles de 27,8 %.

Il a ajouté que des investissements significatifs ont été réalisés pour améliorer l’expérience utilisateur, rapportant une augmentation de 1 000 points de base du taux de satisfaction client, désormais fixé à 70 %.

Sur la base de ces résultats, le conseil d’administration a proposé un dividende de 40 millions de dollars, correspondant à 0,0016 dollar par action, qui sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Avec une présence dans 34 pays d’Afrique subsaharienne, le groupe compte plus de 32 millions de clients et emploie plus de 14 000 personnes, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur bancaire panafricain privé.